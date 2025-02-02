إذاعة أون سبورت تحصل على حقوق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي صوتيا

مدحت العدل: يمكننا التعاقد مع معلول ولكن.. وليس لدينا دوري يعود إليه مصطفى محمد

بنشرقي: هكذا شعرت في مواجهة الأهلي لأول مرة.. وإنتر ميامي هو من يجب أن يخشانا

العدل: صفقة بنشرقي لم تحرك الزمالك.. نفاوض مصطفى محمد وهذا موقف زيزو

الأولى للأحمر.. طارق مجدي حكما لـ مودرن سبورت والأهلي

أجندة الزمالك في فبراير – 5 مواجهات قوية في الدوري

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