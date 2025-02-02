إذاعة أون سبورت تحصل على حقوق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي صوتيا
الأحد، 02 فبراير 2025 - 00:08
كتب : FilGoal
أعلنت إذاعة راديو أون سبورت إف إم الحصول على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي صوتيا بشكل مجاني للجمهور المصري.
وكشفت الشبكة عبر محمد المحمودي مدير البرامج بها عن التعاقد أيضا مع كوكبة من نجوم التحليل والنقد الرياضي وهم التونسي هشام الخلصي والسوري أيمن جادة والتونسي نبيل معلول.
بالإضافة إلى الناقد الصحفي المصري محمد سيف، والخبير التحكيمي السوري جمال الشريف.
يأتي ذلك ضمن خطة تطوير إذاعة أون سبورت وأيضا قنوات أون سبورت.
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