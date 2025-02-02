هدية تنتظر الرد.. إسبانيول يعرقل ريال مدريد بهدف قاتل

هدية كبرى غير متوقعة قدمها إسبانيول لغريمه الكتالوني برشلونة، بفوز صاعق على ريال مدريد بهدف دون رد في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

سجل كارلوس روميرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85.

وبذلك يوقف إسبانيول سلسلة انتصارات ريال مدريد المتتالية في الدوري بعد 4 مباريات، وسلسلة مبارياته بلا هزيمة عند 6.

البداية وضعت ريال مدريد في موقف حرج بإصابة مدافعه أنطونيو روديجير، ليأتي راؤول أسينسيو بدلا منه في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 20 سجل فينيسيوس جونيور الهدف الأول، ولكن تم إلغاؤه بسبب مخالفة ارتكبها كيليان مبابي.

وفي الدقيقة 51 كاد مبابي يسجل ولكن متابعته ارتطمت بالقائم الأيمن.

وتلقى كارلوس روميرو لاعب إسبانيول بطاقة صفراء في الدقيقة 61، ستكلفه الغياب عن المباراة المقبلة لتراكم الإنذارات.

وواصل ريال مدريد محاولاته في الدقيقة 76 بتسديدة من رودريجو اصطدمت بالعارضة.

وسدد كيليان مبابي داخل المنطقة في الدقيقة 78، ولكن تمكن الحارس خوان جارسيا من التصدي.

وحل لوكا مودريتش بدلا من داني سيبايوس في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 85 أتى الهدف أخيرا بعد عرضية من المغربي عمر الهلالي أنهاها كارلوس روميرو في الشباك، ليؤدي مهمته بنجاح قبل أن يغيب عن الجولة المقبة.

وأتى مغربي آخر هو براهيم دياز بدلا من لوكاس فاسكيز في الدقيقة 87.

وحاول فينيسيوس من جديد في الدقيقة 93، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم.

النتيجة تركت ريال مدريد على الصدارة برصيد 49 نقطة، ولكن الفارق صار نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد أقرب ملاحقيه.

ويملك برشلونة الثالث فرصة تقليص الفارق إلى 4 نقاط إن فاز غدا الأحد على ألافيس، حيث يملك حاليا 42 نقطة.

أما إسبانيول فحقق فوزه السادس وخرج مؤقتا من منطقة الهبوط برصيد 23 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق نقطتين عن ألافيس صاحب أول مراكز الهبوط الآن (الثامن عشر).

وبالتالي، إسبانيول قدم هدية لجاره برشلونة، وينتظر ردها غدا أمام ألافيس.