بعد مفاوضات الأهلي.. إيفرتون يحسم مستقبله

حسم البرازيلي إيفرتون جناح فريق بانيك أوسترافا التشيكي مستقبله في ظل مفاوضات الأهلي في سوق الشتاء.

وقال إيفرتون في تصريحاته لموقع "يورو فوتبول": "سأبقى في بانيك أوسترافا بنسبة 100%".

وأضاف "لقد قررت البقاء وسأتواجد هنا في فترة الربيع".

وفاز بانيك أوسترافا على سلوفان ليبيريك بهدف دون رد اليوم السبت، بفضل هدف البرازيلي إيفرتون.

وأكمل "نحن سعداء بالنقاط الـ 3 ولكن يجب أن نمضي قدما".

وواصل "لقد قررت البقاء. الكل كان يتحدث عن انتقال، ولكن يمكنني أن أؤكد أني سأبقى بنسبة 100%".

في الإطار ذاته قال بافيل هابال المدير الفني للفريق: "قلت من قبل أنك لا تعرف أبدا ما يحدث في كرة القدم، وكل شيء يتغير خلال 24 ساعة".

واختتم "أنا سعيد بأنه كان معي في هذه المباراة، وأنه ساعدنا على الفوز".

وذكر موقع "InFotbal.cz" التشيكي أن إيفرتون أجرى مكالمة فيديو مع مسؤولي الأهلي عبر تطبيق زووم، وأن حامل لقب الدوري المصري يضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وأوضح التقرير ذاته أن بانيك أوسترافا طلب من الأهلي الحصول على 2.5 مليون دولار دفعة واحدة للتخلي عن إيفرتون.

فيما عرض الأهلي دفع 2 مليون دولار على قسطين للحصول على خدمات إيفرتون وهذا ما يعطل إتمام المفاوضات حتى الآن.

وذكر التقرير أن إيفرتون سيحصل من الأهلي على راتب سنوي قدره مليون و100 ألف دولار حال إتمام الصفقة.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الأهلي توصل إلى اتفاق على البنود الشخصية مع الجناح البرازيلي إيفرتون دا سيلفا للانضمام إلى صفوفه.

ويمتد تعاقد إيفرتون دا سيلفا مع بانيك أوسترافا التشيكي حتى صيف 2027.

وبدأ إيفرتون مسيرته مع نادي ساو برناردو أحد اندية دوري الدرجة الثالثة البرازيلي في 2016.

ثم خاض إيفرتون تجربته الأوربية الأولى مع اف سي فيون زلات مورافس في عام 2019.

وتنقل إيفرتون بين عدة أندية حتى انضم إلى سلافيا براج أحد أشهر أندية التشيك في صيف 2022 ليتوج معه بلقب كأس التشيك.

وفي صيف 2023 انتقل الجناح البرازيلي إلى بانيك أوسترافا على سبيل الإعارة ثم تحول إلى انتقال نهائي.