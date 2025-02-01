العدل: صفقة بنشرقي لم تحرك الزمالك.. نفاوض مصطفى محمد وهذا موقف زيزو

شدد جمال العدل عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك أن انضمام أشرف بنشرقي لـ الأهلي لم يحرك الزمالك، وكشف عن التفاوض مع مصطفى محمد لاعب نانت وأوضح موقف أحمد مصطفى (زيزو).

وقال جمال العدل لقناة إم بي سي مصر 2: "الزمالك لا يغرق حتى نكون جبهة إنقاذ له، الزمالك إذا تمكن من الفوز على بيراميدز كان سيتصدر الدوري المصري".

وأضاف "هدفنا أن الزمالك يكون أفضل نادي في العالم".

وأكمل "الزمالك لا يحصل على قروض من المحبين، بل نضع أموالا تحت تصرف النادي، إلا أموال حسين السيد".

وتابع "اللاعبون طلبوا منا الذهاب للتدريبات، وكان لهم مكافأة في حال الفوز على بيراميدز".

وواصل "كنا قد توصلنا لاتفاق بالفعل لضم لاعبين أجانب، لكن بعد تأجيل القيد لـ8 أيام قررنا أن نضم لاعبين أفضل، لدينا الأموال وجاهزة".

وشدد "يوجد لاعب مغربي أو جزائري في مركز الجناح الأيسر وأيضا مدافع".

وأكد "لم نتدخل في مفاوضات مع دريك كوتيسا الذي يفاوضه الأهلي".

وكشف "تحدثنا مع مصطفى محمد للتعاقد معه لمدة 6 أشهر وهاتفته بنفسي وقال لي سأفكر في الأمر، النسبة 50-50 في مسألة ضمه، لأن ناديه لا يريد أن يتركه بعد هدفه في المباراة الأخيرة ضد ليون".

وأوضح "زيزو لاعب ركيزة أساسية في الفريق ورفض 4-5 ملايين دولار من أجل الزمالك، سنجلس معه لتجديد عقده، لست قلقا من إمكانية رحيله، هو يريد الاستمرار ونحن كذلك، مش هنعرف نعوضه".

وناشد "مرتضى منصور استلم النادي بديون رهيبة وسلمه لحسين لبيب كذلك، على الدولة أن تساعدنا، هل علينا إلغاء بعض الألعاب لتوفير الأموال لفريق الكرة"؟

وأكمل "لا بنشرقي أو بنغربي السبب في تحركنا لمساعدة الزمالك".

وواصل "تعاقدنا مع عبد الله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي ولم نصنع أي فيديو تقديمي "بايخ" مثل بنشرقي، هذا عملنا ونستطيع أن نفعل فيديو مثله".

وأكد "ناصر ماهر وعبد الله السعيد أفضل من بنشرقي وأي لاعب في مصر".

وتابع "أدخل في خلافات مع مجلس الإدارة بسبب القصور تجاه الزمالك، لأنني واحد من الجماهير، لكن نقدم الدعم لهم دائما".

وأنهى حديثه قائلا: "يقولون في قناة الأهلي إن الناس "متكادة"، لا توجد هذه الأشياء، نحن نلعب رياضة".

خسر الزمالك من منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري المصري.