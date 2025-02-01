الأولى للأحمر.. طارق مجدي حكما لـ مودرن سبورت والأهلي

السبت، 01 فبراير 2025 - 23:23

كتب : FilGoal

طارق مجدي - حكم مواجهة الأهلي ضد إنبي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام باقي مباريات الجولة 11 من الدوري المصري.

ويدير طارق مجدي مباراة مودرن سبورت ضد الأهلي، ويعاونه كل من يوسف البساطي وإبراهيم السوداني، ومحمود رشدي حكما رابعا.

وأحمد الغندور حكما للفيديو ويساعده شريف عبد الله.

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وتعد المباراة هي الأولى التي يديرها طارق مجدي للأهلي هذا الموسم.

وهي الثانية التي يديرها لمودرن سبورت بعد مباراة زد والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

ويأتي مودرن سبورت في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط.

أما مباراة سيراميكا كليوباترا ضد سموحة يديرها محمد الحنفي، ويعاونه كل من أحمد رشدي وأسامة محمد، وجلال أحمد حكما رابعا.

ومحمد الشناوي للفيديو ويساعده محمد عبد العزيز.

الأهلي مودرن سبورت الدوري المصري طارق مجدي
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