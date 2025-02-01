رومانو: نابولي يتفق مع أهلي جدة لاستعارة سان ماكسيمان

توصل نادي نابولي مع نظيره أهلي جدة لاستعارة ألان سان ماكسيمان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن نابولي سيبرم الصفقة مقابل 3-4 ملايين يورو حتى نهاية الموسم الجاري.

وأفاد رومانو أن لا يوجد بند أحقية الشراء لنادي الجنوب الإيطالي.

ووفقا لرومانو فإن النادي الإيطالي ينتظر قطع إعارة اللاعب الفرنسي إلى فنربخشة لضمه.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في 24 مباراة مع فنربخشة مسجلا 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

وكان أهلي جدة قد ضم الجناح الأيسر في صيف 2023 مقابل 27 مليون يورو.

وخرج معارا في الصيف الماضي مقابل 8 ملايين يورو.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة ويبتعد عن إنتر بفارق 3 نقاط.

ولإنتر مباراة مؤجلة ضد فيورنتينا بعد سقوط إدواردو بوفي لتلعب في وقت لاحق.