أجندة الزمالك في فبراير – 5 مواجهات قوية في الدوري

السبت، 01 فبراير 2025 - 22:38

كتب : FilGoal

الزمالك

يواصل الزمالك خوض مباريات الدوري المصري في شهر فبراير الجاري.

ولعب الزمالك أول مبارياته في شهر فبراير ضد بيراميدز في الدوري وخسرها بثلاثية دون رد.

ويلعب أيضا 5 مباريات أخرى في الدوري خلال الشهر الجاري من ضمنها القمة ضد الأهلي.

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ويستعرض معكم FilGoal.com أجندة مباريات الزمالك في شهر فبراير ومواعيدها:

الزمالك × الإسماعيلي

7 فبراير

الجولة 12

استاد السلام

فاركو × الزمالك

11 فبراير

الجولة 13

استاد برج العرب

الزمالك × بتروجت

16 فبراير

الجولة 14

استاد السلام

الأهلي × الزمالك

22 فبراير

الجولة 15

استاد القاهرة

الزمالك × زد

27 فبراير

الجولة 16

استاد القاهرة

الزمالك الدوري المصري
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