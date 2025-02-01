أجندة الزمالك في فبراير – 5 مواجهات قوية في الدوري

يواصل الزمالك خوض مباريات الدوري المصري في شهر فبراير الجاري.

ولعب الزمالك أول مبارياته في شهر فبراير ضد بيراميدز في الدوري وخسرها بثلاثية دون رد.

ويلعب أيضا 5 مباريات أخرى في الدوري خلال الشهر الجاري من ضمنها القمة ضد الأهلي.

ويستعرض معكم FilGoal.com أجندة مباريات الزمالك في شهر فبراير ومواعيدها:

الزمالك × الإسماعيلي

7 فبراير

الجولة 12

استاد السلام

فاركو × الزمالك

11 فبراير

الجولة 13

استاد برج العرب

الزمالك × بتروجت

16 فبراير

الجولة 14

استاد السلام

الأهلي × الزمالك

22 فبراير

الجولة 15

استاد القاهرة

الزمالك × زد

27 فبراير

الجولة 16

استاد القاهرة