أجندة الزمالك في فبراير – 5 مواجهات قوية في الدوري
السبت، 01 فبراير 2025 - 22:38
كتب : FilGoal
يواصل الزمالك خوض مباريات الدوري المصري في شهر فبراير الجاري.
ولعب الزمالك أول مبارياته في شهر فبراير ضد بيراميدز في الدوري وخسرها بثلاثية دون رد.
ويلعب أيضا 5 مباريات أخرى في الدوري خلال الشهر الجاري من ضمنها القمة ضد الأهلي.
ويستعرض معكم FilGoal.com أجندة مباريات الزمالك في شهر فبراير ومواعيدها:
الزمالك × الإسماعيلي
7 فبراير
الجولة 12
استاد السلام
فاركو × الزمالك
11 فبراير
الجولة 13
استاد برج العرب
الزمالك × بتروجت
16 فبراير
الجولة 14
استاد السلام
الأهلي × الزمالك
22 فبراير
الجولة 15
استاد القاهرة
الزمالك × زد
27 فبراير
الجولة 16
استاد القاهرة
نرشح لكم
إذاعة أون سبورت تحصل على حقوق إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي صوتيا بعد مفاوضات الأهلي.. إيفرتون يحسم مستقبله العدل: صفقة بنشرقي لم تحرك الزمالك.. نفاوض مصطفى محمد وهذا موقف زيزو الأولى للأحمر.. طارق مجدي حكما لـ مودرن سبورت والأهلي أجندة الأهلي في فبراير – القمة ضد الزمالك ضمن 6 مباريات في الدوري خبر في الجول – كشف طبي يحدد موعد انتظام بنشرقي في تدريبات الأهلي إلى الزمالك.. الجونة يودع أحمد حسام برسالة مؤثرة في الـ+90.. فاركو يفوز على غزل المحلة بعد مباراة مجنونة