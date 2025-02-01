أجندة الأهلي في فبراير – القمة ضد الزمالك ضمن 6 مباريات في الدوري

يخوض الأهلي مباريات متتالية في الدوري المصري خلال شهر فبراير الجاري دون لعب أي بطولة أخرى.

ويبدأ الأهلي مبارياته في شهر فبراير بمواجهة مودرن سبورت في الجولة 11 من الدوري.

ويلعب الأهلي في الشهر الجاري 6 مباريات جميعها في الدوري، وذلك بسبب توقف بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويشهد الشهر الجاري مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري.

ويستعرض معكم FilGoal.com أجندة مباريات الأهلي في فبراير وجميعها في الدوري:

مودرن سبورت × الأهلي

2 فبراير

الجولة 11

استاد السلام

الأهلي × بتروجت

6 فبراير

الجولة 12

استاد السلام

الأهلي × غزل المحلة

11 فبراير

الجولة 13

استاد السلام

الإسماعيلي × الأهلي

16 فبراير

الجولة 14

استاد برج العرب

الأهلي × الزمالك

22 فبراير

الجولة 15

استاد القاهرة

حرس الحدود × الأهلي

26 فبراير

الجولة 16

استاد حرس الحدود