أجندة الأهلي في فبراير – القمة ضد الزمالك ضمن 6 مباريات في الدوري

السبت، 01 فبراير 2025 - 22:32

كتب : FilGoal

الأهلي

يخوض الأهلي مباريات متتالية في الدوري المصري خلال شهر فبراير الجاري دون لعب أي بطولة أخرى.

ويبدأ الأهلي مبارياته في شهر فبراير بمواجهة مودرن سبورت في الجولة 11 من الدوري.

ويلعب الأهلي في الشهر الجاري 6 مباريات جميعها في الدوري، وذلك بسبب توقف بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويشهد الشهر الجاري مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري.

ويستعرض معكم FilGoal.com أجندة مباريات الأهلي في فبراير وجميعها في الدوري:

مودرن سبورت × الأهلي

2 فبراير

الجولة 11

استاد السلام

الأهلي × بتروجت

6 فبراير

الجولة 12

استاد السلام

الأهلي × غزل المحلة

11 فبراير

الجولة 13

استاد السلام

الإسماعيلي × الأهلي

16 فبراير

الجولة 14

استاد برج العرب

الأهلي × الزمالك

22 فبراير

الجولة 15

استاد القاهرة

حرس الحدود × الأهلي

26 فبراير

الجولة 16

استاد حرس الحدود

الأهلي الدوري المصري مباراة القمة
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