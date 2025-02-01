انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(1) إسبانيول
السبت، 01 فبراير 2025 - 22:00
كتب : FilGoal
يلعب ريال مدريد ضد إسبانيول في الجولة 22 من الدوري الإسباني.
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ق 87 براهيم دياز بدلا من لوكاس فاسكيز
ق 85 جوووووول رائع في الدقائق الأخيرة.. كارلوس روميرو يسجل الأول بمرتدة اختتمتها عرضية عمر الهلالي ثم لمسة روميرو
ق 80 لوكا مودريتش بدلا من داني سيبايوس
ق 30 فينيسيوس يسجل ولكن مخالفة ضد مبابي تلغي الهدف
ق 15 خروج روديجير مصابا ونزول راؤول أسينسيو
بداية المباراة
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