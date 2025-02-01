انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(1) إسبانيول

السبت، 01 فبراير 2025 - 22:00

كتب : FilGoal

رودريجو - فيديريكو فالفيردي - ريال مدريد

يلعب ريال مدريد ضد إسبانيول في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

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ق 87 براهيم دياز بدلا من لوكاس فاسكيز

ق 85 جوووووول رائع في الدقائق الأخيرة.. كارلوس روميرو يسجل الأول بمرتدة اختتمتها عرضية عمر الهلالي ثم لمسة روميرو

ق 80 لوكا مودريتش بدلا من داني سيبايوس

ق 30 فينيسيوس يسجل ولكن مخالفة ضد مبابي تلغي الهدف

ق 15 خروج روديجير مصابا ونزول راؤول أسينسيو

بداية المباراة

ريال مدريد
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