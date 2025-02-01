خبر في الجول – كشف طبي يحدد موعد انتظام بنشرقي في تدريبات الأهلي

السبت، 01 فبراير 2025 - 21:34

كتب : أحمد الخولي

أشرف بنشرقي

ينتظر المغربي أشرف بنشرقي لاعب الأهلي الجديد الخضوع لكشف طبي قبل المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

أشرف بنشرقي

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن بنشرقي سيخضع غدا الأحد لكشف طبي بمعرفة أحمد جاب الله طبيب الأهلي.

وذلك للوقوف على جاهزيته الطبية ومن ثم تحديد البرنامج التأهيلي الخاص به في الفترة المقبلة.

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وهو الأمر الذي يسبق مشاركته في التدريبات الجماعية مع الأهلي سواء قبل مباراة بتروجت أو بعدها.

وسافر بنشرقي إلى قطر لإنهاء بعد الأمور المتعلقة به هناك قبل العودة من جديد إلى القاهرة للانتظام مع الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة موردن سبورت في الجولة 11 من الدوري المصري غدا الأحد.

ولم ينضم أشرف بنشرقي لقائمة الأهلي في مواجهة مودرن سبورت. وذلك بعد انتقاله للأحمر عقب فسخ تعاقده مع الريان القطري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

ويأتي مودرن سبورت في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط.

الأهلي أشرف بنشرقي الدوري المصري
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