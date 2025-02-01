سلوت: مهارة صلاح توضح الفارق بين ليفربول وبورنموث.. واحتاجنا للحظ للفوز

أشاد أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول بلاعبه محمد صلاح بعد مباراة بورنموث.

وفاز ليفربول على منافسه بورنموث بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي عبر سكاي سبورتس: "مهارة محمد صلاح في هدفه الثاني يوضح الفارق بين الفريقين، لم تكن فرصة سهلة، لكنه سجلها، هذا يظهر لك مدى الجودة التي يتمتع بها".

وأضاف "توقعنا مباراة هكذا، إنهم في غاية القوة ويواصلون الركض في كل ثانية، كان علينا أن نلعب بأفضل مستوى ممكن".

وأكمل "كنا بحاجة إلى القليل من الحظ للفوز بالمباراة، لم أعتقد أننا سيطرنا على اللقاء كما ينبغي".

وواصل "بورنموث فريق جيد ولديه مدرب رائع، أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من الحفاظ على شباكنا وتسجيل هدفين".

وأنهى حديثه قائلا: "أليسون يؤدي بشكل لا يصدق، كان مهما للفريق لسنوات عديدة، الأمر متروك للآخرين للحكم على من هو الأفضل في العالم والدوري".

وتجاوز صلاح قائد منتخب مصر فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي السابق في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 178 في المركز السادس، متفوقا على فرانك لامبارد الذي سجل 177 هدفا.

كما سجل صلاح الهدف رقم 300 له في مسيرته الأوروبية مع الأندية في مختلف المسابقات، منهم 235 هدفا مع ليفربول.

وللمرة الخامسة في التاريخ ينجح محمد صلاح في تسجيل 20 هدفا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

وهي قائمة تضم كل من آلان شيرار بـ7 مرات، وسيرجيو أجويرو وهاري كين بـ6 مرات، وتييري هنري 5 مرات بالتساوي مع صلاح.

كما أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 20 هدفا ويصنع أكثر من 10 أهداف في موسم واحد 3 مرات مختلفة.

ويأتي بعده فقط تييري هنري نجم أرسنال الذي فعلها مرتين.

وبشكل عام وصل صلاح إلى المساهمة التهديفية رقم 34 له هذا الموسم بواقع 21 هدفا و13 صناعة.

وبهذا الفوز وصل ليفربول للنقطة 56 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويأتي خلفه أرسنال ونوتنجهام فورست بنفس الرصيد 47 نقطة.

بينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 40 في المركز السابع.