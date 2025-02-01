سلوت: مهارة صلاح توضح الفارق بين ليفربول وبورنموث.. واحتاجنا للحظ للفوز

السبت، 01 فبراير 2025 - 21:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد مانشستر سيتي مع أرني سلوت

أشاد أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول بلاعبه محمد صلاح بعد مباراة بورنموث.

وفاز ليفربول على منافسه بورنموث بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي عبر سكاي سبورتس: "مهارة محمد صلاح في هدفه الثاني يوضح الفارق بين الفريقين، لم تكن فرصة سهلة، لكنه سجلها، هذا يظهر لك مدى الجودة التي يتمتع بها".

أخبار متعلقة:
صلاح التاريخي يقود ليفربول للفوز على بورنموث حال التأهل لنهائي كأس الرابطة.. تعديل موعد مباراة ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري جدول مزدحم لـ مرموش وصلاح قبل مواجهة سيتي ضد ليفربول أبطال أوروبا - ليفربول في الصدارة.. الترتيب النهائي لمرحلة الدوري

وأضاف "توقعنا مباراة هكذا، إنهم في غاية القوة ويواصلون الركض في كل ثانية، كان علينا أن نلعب بأفضل مستوى ممكن".

وأكمل "كنا بحاجة إلى القليل من الحظ للفوز بالمباراة، لم أعتقد أننا سيطرنا على اللقاء كما ينبغي".

وواصل "بورنموث فريق جيد ولديه مدرب رائع، أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من الحفاظ على شباكنا وتسجيل هدفين".

وأنهى حديثه قائلا: "أليسون يؤدي بشكل لا يصدق، كان مهما للفريق لسنوات عديدة، الأمر متروك للآخرين للحكم على من هو الأفضل في العالم والدوري".

وتجاوز صلاح قائد منتخب مصر فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي السابق في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 178 في المركز السادس، متفوقا على فرانك لامبارد الذي سجل 177 هدفا.

كما سجل صلاح الهدف رقم 300 له في مسيرته الأوروبية مع الأندية في مختلف المسابقات، منهم 235 هدفا مع ليفربول.

وللمرة الخامسة في التاريخ ينجح محمد صلاح في تسجيل 20 هدفا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

وهي قائمة تضم كل من آلان شيرار بـ7 مرات، وسيرجيو أجويرو وهاري كين بـ6 مرات، وتييري هنري 5 مرات بالتساوي مع صلاح.

كما أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 20 هدفا ويصنع أكثر من 10 أهداف في موسم واحد 3 مرات مختلفة.

ويأتي بعده فقط تييري هنري نجم أرسنال الذي فعلها مرتين.

وبشكل عام وصل صلاح إلى المساهمة التهديفية رقم 34 له هذا الموسم بواقع 21 هدفا و13 صناعة.

وبهذا الفوز وصل ليفربول للنقطة 56 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويأتي خلفه أرسنال ونوتنجهام فورست بنفس الرصيد 47 نقطة.

بينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 40 في المركز السابع.

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي أرني سلوت
نرشح لكم
بعد مفاوضات الأهلي.. إيفرتون يحسم مستقبله رومانو: نابولي يتفق مع أهلي جدة لاستعارة سان ماكسيمان فان دايك: صلاح لاعب استثنائي وأرقامه تتحدث عنه 1 من 3.. هاتريك ديمبيلي يقود سان جيرمان للتفوق على بريست مصطفى محمد في قائمة نانت لمواجهة ريمس تشكيل ريال مدريد - الرباعي الهجومي كالعادة.. وتشواميني قلب دفاع أمام إسبانيول بي بي سي: راشفورد يعطي قراره بشأن عرض أستون فيلا بالأزرق والأسود.. مالديني ينتقل إلى أتالانتا
أخر الأخبار
بعد مفاوضات الأهلي.. إيفرتون يحسم مستقبله 4 دقيقة | الدوري المصري
جمال العدل: صفقة بنشرقي لم تحرك الزمالك.. ونفاوض مصطفى محمد وهذا موقف زيزو 15 دقيقة | الدوري المصري
الأولى للأحمر.. طارق مجدي حكما لـ مودرن سبورت والأهلي 17 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: نابولي يتفق مع أهلي جدة لاستعارة سان ماكسيمان 59 دقيقة | ميركاتو
أجندة الزمالك في فبراير – 5 مواجهات قوية في الدوري ساعة | الدوري المصري
أجندة الأهلي في فبراير – القمة ضد الزمالك ضمن 6 مباريات في الدوري ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) إسبانيول.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – كشف طبي يحدد موعد انتظام بنشرقي في تدريبات الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 2 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 4 خبر في الجول - خطوة تقرب بنشرقي من الأهلي.. وتفاصيل راتبه