1 من 3.. هاتريك ديمبيلي يقود سان جيرمان للتفوق على بريست

انتصر باريس سان جيرمان بنتيجة 5-2 على بريست في الجولة 20 من الدوري الفرنسي بفضل 3 أهداف سجلها عثمان ديمبيلي.

ويعد ذلك اللقاء الأول بين الفريقين في شهر فبراير الجاري، إذ سيلتقيا مجددا في ملحق دوري أبطال أوروبا يومي 11 و19 فبراير المقبل.

وكان باريس سان جيرمان قد فاز ذهابا بنتيجة 3-1 في الدوري الفرنسي.

وتقدم باريس سان جيرمان عن طريق عثمان ديميبلي في الدقيقة 29. وسجل رومان ديل كاستيلو التعادل بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وفي 5 دقائق سجل ديمبيلي ثنائية رفعت رصيده لـ 3 أهداف في اللقاء خلال الدقيقتين 57 و62.

ورفع الفرنسي رصيده لـ 11 هدفا في 7 مباريات خلال عام 2025 في جميع المسابقات.

وبات أول لاعب فرنسي يسجل هاتريك في مباراتين متتاليتين في الدوريات الخمس الكبرى منذ كريم بنزيمة في أبريل 2023.

الصورة لنا والتعليق لكم! 🖊️ pic.twitter.com/g0Bvh30DLh — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) February 1, 2025

وقلص لودفيك أجوريك الفارق مجددا في الدقيقة 71.

واستطاع البديل البرتغالي جونكالو راموس من إضافة هدفين في الدقيقتين 89 و90+7 قائدا فريقه للفوز بنقاط المباراة.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان لـ 50 نقاط بفارق 13 نقطة عن مارسيليا الذي يستعد للقاء ليون غدا الأحد.

ولأول مرة يصل باريس سان جيرمان لـ 50 نقطة بعد مرور 20 جولة منذ تحقيق 56 نقطة في موسم 2018-19 مع توماس توخيل.

فيما ظل بريست ثامنا برصيد 28 نقطة.