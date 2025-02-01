مصطفى محمد في قائمة نانت لمواجهة ريمس
السبت، 01 فبراير 2025 - 21:16
كتب : FilGoal
أعلن أنطوان كومبواري المدير الفني لـ نانت قائمة فريقه لمواجهة ريمس في الجولة 20 من الدوري الفرنسي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
وشهدت القائمة تواجد الدولي المصري مصطفى محمد مع فريقه نانت.
يأتي ذلك بعدما انضم مصطفى محمد لقائمة نانت في المباراة الماضية ضد ليون بعد فترة من الغياب.
وعاد مصطفى محمد لقائمة الفريق في لقاء ليون وسجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90 بعدما دخل كبديل.
وذلك بعد غيابه عن قائمة اللقاء الماضي ضد سانت إيتيان.
مهاجم الزمالك السابق سجل 22 هدفا في 98 مباراة لعبها مع نانت بمختلف المسابقات منذ انضمامه في صيف 2022.
بينما شارك مصطفى في 17 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم معظمها كبديل، وسجل 3 أهداف.
ويحتل نانت المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة.
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