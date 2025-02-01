في الـ+90.. فاركو يفوز على غزل المحلة بعد مباراة مجنونة

السبت، 01 فبراير 2025 - 21:16

كتب : FilGoal

زهير المترجي - الأهلي - فاركو

فاز فاركو على منافسه غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل عمرو ناصر (2) وياسين مرعي لصالح فاركو، بينما أحرز عماد ميهوب وعبد الرحمن خالد ثنائية المحلة.

وعاد فاركو لتحقيق الانتصار مرة أخرى، بعدما تعادل في مباراتين وخسر لقاء في بطولة الدوري.

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وللمباراة الخامسة على التوالي يخسر غزل المحلة في الدوري.

ولم يتمكن غزل المحلة خلال هذه المباريات من تسجيل أي هدف، بالتالي هذه المرة الأولى التي يحرز فيها الفريق ورغم ذلك خسر الفريق أيضا.

وبهذا الفوز وصل فاركو للنقطة الـ15 في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري.

وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد المحلة عند النقطة الثامنة في المركز الـ15.

وصف المباراة

حصل فاركو على ركلة جزاء في الدقيقة 13 وسجلها عمرو ناصر.

وفي الدقيقة 30 تعادل المحلة عن طريق عماد ميهوب بعد انتظار 4 دقائق لمراجعة الهدف عن طريق تقنية الفيديو.

وتصدى عامر عامر ببراعة لتصويبة قوية من أحمد شريف في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 84 سجل عمرو ناصر الهدف الثاني من علامة الجزاء.

وتعادل المحلة عن طريق عبد الرحمن جبنة في الدقيقة 89.

وخطف ياسين مرعي الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع برأسية قوية.

وحافظ فاركو على النتيجة وحصل على نقاط المباراة كاملة.

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