تشكيل ريال مدريد - الرباعي الهجومي كالعادة.. وتشواميني قلب دفاع أمام إسبانيول
السبت، 01 فبراير 2025 - 21:00
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة إسبانيول ضمن منافسات الجولة الـ 22 في الدوري الإسباني.
ويتواجد الثلاثي رودريجو وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، ومعهم جود بيلينجهام في خط الوسط.
وجاء تشكيل الميرينجي كالتالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أوريليان تشواميني - أنطونيو روديجير - فران جارسيا
خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - داني سيبايوس - جود بيلينجهام
خط الهجوم: رودريجو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور
ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة.
فيما يحتل إسبانيول المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.
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