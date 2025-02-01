عضو إدارة سموحة يكشف لـ في الجول سعر وسبب بيع حسام حسن

السبت، 01 فبراير 2025 - 20:52

كتب : هاني العوضي

حسام حسن - عمرو السيسي

كشف أشرف مختار عضو مجلس إدارة سموحة عن سبب بيع المهاجم حسام حسن لنادي مودرن سبورت، وقيمة الصفقة.

وقال مختار في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "حصلنا على 9 ملايين جنيه وعمرو السيسي من سموحة مقابل بيع حسام حسن".

وأضاف "القرار جاء لتخفيض رواتب اللاعبين حيث كان حسن يتقاضى 12 مليون جنيه سنويا".

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وأكمل "نسعى لدعم فريق الكرة بما يتناسب مع تحسين الأوضاع المالية لنوازن بين الجانب الاقتصادي والجانب الفني".

واختتم "هذه الصفقة وكل الصفقات تتم عقب أخذ موافقة المدير الفني".

وكشف مودرن في بيان رسمي عن انضمام حسام حسن لمدة موسمين ونصف.

حسام حسن الهداف التاريخي لنادي سموحة خاض الموسم الجاري شارك في 10 مباريات سجل 3 وصنع 1.

وارتدى حسام حسن قمصان سموحة والداخلية وطلائع الجيش والأهلي في الدوري المصري، وإجمالا سجل 80 هدفا في مسيرته.

وسجل صاحب الـ 31 عاما 71 هدفا في الدوري المصري بواقع 66 هدفا مع سموحة و2 مع الأهلي و2 مع الداخلية و1 مع طلائع الجيش.

حسام حسن عمرو السيسي الدوري المصري سموحة مودرن سبورت
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