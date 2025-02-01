قائمة الأهلي – انضمام أحمد رضا وغياب بنشرقي أمام مودرن سبورت

يغيب أشرف بنشرقي لاعب الأهلي الجديد عن قائمة فريقه في مواجهة مودرن سبورت في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد مودرن سبورت في الجولة 11 من الدوري المصري غدا الأحد، في المباراة التي تقام على استاد السلام.

ولم ينضم أشرف بنشرقي لقائمة الأهلي في مواجهة مودرن سبورت. وذلك بعد انتقاله للأحمر عقب فسخ تعاقده مع الريان القطري.

وشهدت قائمة الأهلي انضمام أحمد رضا الذي يظهر لأول مرة مع الأهلي بعد التعاقد معه قادما من بتروجت.

كما يغيب ياسر إبراهيم عن قائمة الأهلي للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: عمر كمال - رامي ربيعة - أكرم توفيق ‏- كريم الدبيس – محمد هاني – مصطفى العش

الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – أحمد رضا – كريم وليد – إمام عاشور – عمر الساعي – محمد عبد الله – أحمد نبيل "كوكا"

الهجوم: نيتس جراديشار – حمزة عبد الكريم – حسين الشحات

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

ويأتي مودرن سبورت في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط.