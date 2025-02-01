بي بي سي: راشفورد يعطي قراره بشأن عرض أستون فيلا

السبت، 01 فبراير 2025 - 20:28

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد - بورتو

أعطى ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد قراره النهائي بشأن عرض أستون فيلا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويعتبر المهاجم الإنجليزي خارج حسابات روبن أموريم المدير الفني للفريق بشكل كامل.

وحسب بي بي سي سبورت، فإن اللاعب أعطى موافقته للانتقال إلى أستون فيلا.

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وأفاد بي بي سي سبورت أن أستون فيلا يقترب من الاتفاق مع نظيره مانشستر يونايتد لاستعارة راشفورد حتى نهاية الموسم الحالي مع أحقية الشراء.

ولم يشارك راشفورد في آخر 12 مباراة مع مانشستر يونايتد إذ غاب عن قائمة الشياطين الحمر تحت قيادة روبن أموريم منذ ذلك الحين.

ويمتد تعاقد راشفورد مع يونايتد حتى 2028 ويعد من أكثر اللاعبين تقاضيا للرواتب في إنجلترا بـ 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وارتبط اسم راشفورد في يناير الجاري بالانتقال لبرشلونة وميلان وبوروسيا دورتموند.

صاحب الـ 27 عاما خاض 24 مباراة هذا الموسم سجل 7 وصنع 3 في جميع المسابقات.

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