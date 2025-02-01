خبر في الجول - يسري وحيد معروض على الزمالك.. وموقف الأبيض من ضمه

يواصل الزمالك محاولاته لتدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية.

وعلم FilGoal.com أنه قد تم عرض يسري وحيد جناح طلائع الجيش على النادي الأبيض.

وهناك إعجاب مبدئي باللاعب، ليبقى القرار النهائي بشأن ضمه من عدمه بين يدي المدير الفني السويسري كريستيان جروس.

لاعب شبين الأسبق يشغل أكثر من مركز أبرزها الظهير والجناح الأيسر، وسجل مع الترسانة 6 أهداف في موسم 2022-2023 بالدرجة الثانية ليصبح في صدارة ترتيب هدافي فريقه.

وانضم وحيد إلى طلائع الجيش قادما من الترسانة في موسم 2023-2024 على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف الزمالك وزد من قبل.

ثم سدد نادي طلائع الجيش مليون جنيه إلى نادي الترسانة لتفعيل بند شراء يسري وحيد في صيف 2024.

وحسم الزمالك صفقتين حتى الآن، هما أحمد حسام مدافع الجونة ومحمود جهاد لاعب وسط فاركو.