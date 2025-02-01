رومانو: إنتر يتفق مع روما لاستعارة زاليفسكي

السبت، 01 فبراير 2025 - 19:31

كتب : FilGoal

نيكولا زاليفسكي

توصل إنتر إلى اتفاق مع نظيره روما لاستعارة لاعبه نيكولا زاليفسكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت، فإن إنتر سيضم اللاعب البولندي على سبيل الإعارة مقابل 600 ألف يورو حتى نهاية الموسم الحالي.

وأفاد رومانو أن النيراتزوري وضع بند أحقية الشراء 6-6.5 مليون يورو.

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وشدد رومانو أن إنتر حجز الفحوصات الطبية لأجل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في 17 مباراة مع روما ولم يسجل أي أهداف لكنه صنع هدفين.

ولعب زاليفسكي 817 دقيقة فقط مع الجيالوروسي خلال الموسم الجاري.

وفي حال نجاح الصفقة، ستكون هذه هي التجربة الأولى لزاليفسكي خارج روما.

ولعب زاليفسكي طوال مسيرته الكروية في روما فقط إذ بدأ في الفئات السنية المختلفة معه.

وكان جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لروما هو من أشركه في الفريق الأول.

ولم يجر إنتر أي صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

إنتر نيكولا زاليفسكي روما الدوري الإيطالي
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