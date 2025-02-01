صلاح: خسرنا لقب الدوري بعد الاقتراب منه من قبل

لا يرى محمد صلاح لاعب ليفربول أن فريقه اقترب من حسم لقب الدوري بعد مباراة بورنموث.

وفاز ليفربول على منافسه بورنموث بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال قائد منتخب مصر عبر بي إن سبورتس: "حدث من قبل أننا كنا قريبين من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مثل الموسم قبل الماضي ولم نتمكن في النهاية".

وأضاف "لذلك لا يجب التفكير في الأمر الآن أو في المستقبل البعيد".

وشدد "أهم شيء بالنسبة لي هو تسجيل الأهداف، هذا الأمر يجعلني أقوى ويسعدني للغاية، ونستهدف الفوز بالدوري الإنجليزي".

وأنهى حديثه قائلا: "أليسون تواجد هنا تقريبا لمدة 6-7 مواسم، أعرفه جيدا ويساعدنا كثيرا ويحافظ على شباكنا دائما".

وتجاوز صلاح قائد منتخب مصر فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي السابق في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 178 في المركز السادس، متفوقا على فرانك لامبارد الذي سجل 177 هدفا.

كما سجل صلاح الهدف رقم 300 له في مسيرته الأوروبية مع الأندية في مختلف المسابقات، منهم 235 هدفا مع ليفربول.

وللمرة الخامسة في التاريخ ينجح محمد صلاح في تسجيل 20 هدفا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

وهي قائمة تضم كل من آلان شيرار بـ7 مرات، وسيرجيو أجويرو وهاري كين بـ6 مرات، وتييري هنري 5 مرات بالتساوي مع صلاح.

كما أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 20 هدفا ويصنع أكثر من 10 أهداف في موسم واحد 3 مرات مختلفة.

ويأتي بعده فقط تييري هنري نجم أرسنال الذي فعلها مرتين.

وبشكل عام وصل صلاح إلى المساهمة التهديفية رقم 34 له هذا الموسم بواقع 21 هدفا و13 صناعة.

وبهذا الفوز وصل ليفربول للنقطة 56 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويأتي خلفه أرسنال ونوتنجهام فورست بنفس الرصيد 47 نقطة.

بينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 40 في المركز السابع.