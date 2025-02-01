مران الزمالك – تأهيل شيكابالا واستشفاء الأساسيين في بداية التحضير لمواجهة الإسماعيلي

السبت، 01 فبراير 2025 - 19:23

كتب : إبراهيم رمضان

شيكابالا - الزمالك

عقد كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت، على ملعب النادي، استعداداً للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وشرح المدير الفني الأخطاء والسلبيات التي وقع فيها اللاعبون في مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري، وطالب اللاعبين بالتركيز وتلافي الأخطاء في الفترة المقبلة.

وشدد جروس على أهمية المباريات المقبلة وضرورة تحقيق الفوز وعدم التفريط في أي نقطة.

أخبار متعلقة:
ناصر منسي يغيب عن الزمالك أمام الإسماعيلي طارق السيد: تعاقد الأهلي مع بنشرقي هزة للزمالك.. ولا أحد كان يعلم بتفاوضنا مع المعز جدو: ماييلي فتح لنا الطريق للفوز على الزمالك بثلاثية

وحرص المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعداداً للقاء الإسماعيلي المقبل.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة بيراميدز تدريبات استشفائية وتأهيلية.

وفضل الجهاز الفني خوض اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية خوفاً من تعرضهم للإجهاد في ظل ضغط المباريات.

وأدى محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.

وكان "شيكابالا" غاب عن الزمالك في مباراتي الجونة وبيراميدز بسبب إصابته بنزلة برد، قبل أن يخوض تدريبات تأهيلية اليوم لتجهيز للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة .

وخاض لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدين من مباراة بيراميدز تدريبات بدنية وفنية قوية.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تدريبات فنية متنوعة تحت قيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة فنية في منتصف الملعب، لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

شيكابالا الدوري المصري الزمالك
نرشح لكم
أجندة الزمالك في فبراير – 5 مواجهات قوية في الدوري أجندة الأهلي في فبراير – القمة ضد الزمالك ضمن 6 مباريات في الدوري خبر في الجول – كشف طبي يحدد موعد انتظام بنشرقي في تدريبات الأهلي إلى الزمالك.. الجونة يودع أحمد حسام برسالة مؤثرة في الـ+90.. فاركو يفوز على غزل المحلة بعد مباراة مجنونة عضو إدارة سموحة يكشف لـ في الجول سعر وسبب بيع حسام حسن قائمة الأهلي – انضمام أحمد رضا وغياب بنشرقي أمام مودرن سبورت خبر في الجول - يسري وحيد معروض على الزمالك.. وموقف الأبيض من ضمه
أخر الأخبار
رومانو: نابولي يتفق مع أهلي جدة لاستعارة سان ماكسيمان 7 دقيقة | ميركاتو
أجندة الزمالك في فبراير – 5 مواجهات قوية في الدوري 10 دقيقة | الدوري المصري
أجندة الأهلي في فبراير – القمة ضد الزمالك ضمن 6 مباريات في الدوري 17 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) إسبانيول.. تغيير اضطراري 49 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – كشف طبي يحدد موعد انتظام بنشرقي في تدريبات الأهلي ساعة | الدوري المصري
فان دايك: صلاح لاعب استثنائي وأرقامه تتحدث عنه ساعة | الكرة الأوروبية
إلى الزمالك.. الجونة يودع أحمد حسام برسالة مؤثرة ساعة | الدوري المصري
سلوت: مهارة صلاح توضح الفارق بين ليفربول وبورنموث.. واحتاجنا للحظ للفوز ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 2 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 4 خبر في الجول - خطوة تقرب بنشرقي من الأهلي.. وتفاصيل راتبه