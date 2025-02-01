مران الزمالك – تأهيل شيكابالا واستشفاء الأساسيين في بداية التحضير لمواجهة الإسماعيلي

عقد كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت، على ملعب النادي، استعداداً للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وشرح المدير الفني الأخطاء والسلبيات التي وقع فيها اللاعبون في مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري، وطالب اللاعبين بالتركيز وتلافي الأخطاء في الفترة المقبلة.

وشدد جروس على أهمية المباريات المقبلة وضرورة تحقيق الفوز وعدم التفريط في أي نقطة.

وحرص المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعداداً للقاء الإسماعيلي المقبل.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة بيراميدز تدريبات استشفائية وتأهيلية.

وفضل الجهاز الفني خوض اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية خوفاً من تعرضهم للإجهاد في ظل ضغط المباريات.

وأدى محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.

وكان "شيكابالا" غاب عن الزمالك في مباراتي الجونة وبيراميدز بسبب إصابته بنزلة برد، قبل أن يخوض تدريبات تأهيلية اليوم لتجهيز للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة .

وخاض لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدين من مباراة بيراميدز تدريبات بدنية وفنية قوية.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تدريبات فنية متنوعة تحت قيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة فنية في منتصف الملعب، لتنفيذ ما تم التدريب عليه.