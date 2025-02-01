صلاح التاريخي يقود ليفربول للفوز على بورنموث

السبت، 01 فبراير 2025 - 19:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

فاز ليفربول على منافسه بورنموث بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأحرز الدولي المصري محمد صلاح ثنائية فريقه.

وتجاوز صلاح قائد منتخب مصر فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي السابق في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي.

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ووصل صلاح إلى الهدف رقم 178 في المركز السادس، متفوقا على فرانك لامبارد الذي سجل 177 هدفا.

كما سجل صلاح الهدف رقم 300 له في مسيرته الأوروبية مع الأندية في مختلف المسابقات، منهم 235 هدفا مع ليفربول.

وللمرة الخامسة في التاريخ ينجح محمد صلاح في تسجيل 20 هدفا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

وهي قائمة تضم كل من آلان شيرار بـ7 مرات، وسيرجيو أجويرو وهاري كين بـ6 مرات، وتييري هنري 5 مرات بالتساوي مع صلاح.

كما أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 20 هدفا ويصنع أكثر من 10 أهداف في موسم واحد 3 مرات مختلفة.

ويأتي بعده فقط تييري هنري نجم أرسنال الذي فعلها مرتين.

وبشكل عام وصل صلاح إلى المساهمة التهديفية رقم 34 له هذا الموسم بواقع 21 هدفا و13 صناعة.

وبهذا الفوز وصل ليفربول للنقطة 56 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويأتي خلفه أرسنال ونوتنجهام فورست بنفس الرصيد 47 نقطة.

بينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 40 في المركز السابع.

التشكيل

دفع أرني سلوت المدير الفني لليفربول بالثلاثي محمد صلاح وكودي جاكبو ولويس دياز.

تقدم عكس سير اللقاء

بورنموث دخل المباراة بشكل قوي إذ سدد جاستن كلويفرت كرة تصدى لها أليسون حارس مرمى ليفربول في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 20 سدد سيمينيو كرة صاروخية داخل منطقة الجزاء ارتطمت في القائم.

وحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة 27 وتم التأكد منها بعد العودة إلى تقنية الفيديو، سجلها محمد صلاح.

وقلص بورنموث النتيجة بهدف لكن تم احتسابه تسلل في الدقيقة 37.

وأكمل أليسون تألقه إذ أنقذ فريقه مرة أخرى فريقه من انفراد لسيمينيو في الدقيقة 50.

وأطلق ماركوس تافارنيير تسديدة صاروخية ارتطمت في القائم ثم ارتدت إلى كلويفرت الذي أهدر أمام المرمى الخالي في الدقيقة 71.

وأنهى محمد صلاح آمال بورنموث في الدقيقة 75 بهدف رائع من تسديدة مقوسة داخل منطقة الجزاء.

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