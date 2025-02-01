صلاح التاريخي يقود ليفربول للفوز على بورنموث

فاز ليفربول على منافسه بورنموث بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأحرز الدولي المصري محمد صلاح ثنائية فريقه.

وتجاوز صلاح قائد منتخب مصر فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي السابق في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 178 في المركز السادس، متفوقا على فرانك لامبارد الذي سجل 177 هدفا.

كما سجل صلاح الهدف رقم 300 له في مسيرته الأوروبية مع الأندية في مختلف المسابقات، منهم 235 هدفا مع ليفربول.

وللمرة الخامسة في التاريخ ينجح محمد صلاح في تسجيل 20 هدفا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

وهي قائمة تضم كل من آلان شيرار بـ7 مرات، وسيرجيو أجويرو وهاري كين بـ6 مرات، وتييري هنري 5 مرات بالتساوي مع صلاح.

كما أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 20 هدفا ويصنع أكثر من 10 أهداف في موسم واحد 3 مرات مختلفة.

ويأتي بعده فقط تييري هنري نجم أرسنال الذي فعلها مرتين.

وبشكل عام وصل صلاح إلى المساهمة التهديفية رقم 34 له هذا الموسم بواقع 21 هدفا و13 صناعة.

وبهذا الفوز وصل ليفربول للنقطة 56 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويأتي خلفه أرسنال ونوتنجهام فورست بنفس الرصيد 47 نقطة.

بينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 40 في المركز السابع.

التشكيل

دفع أرني سلوت المدير الفني لليفربول بالثلاثي محمد صلاح وكودي جاكبو ولويس دياز.

محمد صلاح أساسي أمام بورنموث 🇪🇬 تشكيل ليفربول في مواجهة بورنموث بالدوري الإنجليزي 📋 pic.twitter.com/YakpTc3Mx6 — FilGoal (@FilGoal) February 1, 2025

تقدم عكس سير اللقاء

بورنموث دخل المباراة بشكل قوي إذ سدد جاستن كلويفرت كرة تصدى لها أليسون حارس مرمى ليفربول في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 20 سدد سيمينيو كرة صاروخية داخل منطقة الجزاء ارتطمت في القائم.

وحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة 27 وتم التأكد منها بعد العودة إلى تقنية الفيديو، سجلها محمد صلاح.

محمد صلاح يفتتح التسجبل لليفربول من علامة الجزاء. محمد صلاح يتساوى مع فرانك لامبارد بالمركز السادس في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 177 هدفاً#محمد_صلاح #ليفربول#PremierLeague | #MoSalah pic.twitter.com/qHitjmYFG4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 1, 2025

وقلص بورنموث النتيجة بهدف لكن تم احتسابه تسلل في الدقيقة 37.

وأكمل أليسون تألقه إذ أنقذ فريقه مرة أخرى فريقه من انفراد لسيمينيو في الدقيقة 50.

وأطلق ماركوس تافارنيير تسديدة صاروخية ارتطمت في القائم ثم ارتدت إلى كلويفرت الذي أهدر أمام المرمى الخالي في الدقيقة 71.

وأنهى محمد صلاح آمال بورنموث في الدقيقة 75 بهدف رائع من تسديدة مقوسة داخل منطقة الجزاء.