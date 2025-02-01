التشكيل - محمود فخري يقود هجوم فاركو.. وموري توريه في وسط غزل المحلة

السبت، 01 فبراير 2025 - 18:41

كتب : FilGoal

محمد فخري - فاركو

أعلن أحمد خطاب المدير الفني لـ فاركو تشكيل فريقه الأساسي ضد غزل المحلة.

ويواجه فاركو منافسه غزل المحلة في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري المصري.

ودفع خطاب بمهاجمين وهما محمود عماد ومحمد فخري.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد

خط الدفاع: ياسين مرعي – محمد عز الدين – إينوك بن جامين – أحمد شريف

خط الوسط: أحمد جمال – عمرو ناصر – عزمي غوما – إنكادا

خط الهجوم: محمود عماد – محمد فخري

وعلى الجانب الآخر أعلن شوقي غريب المدير الفني لـ غزل المحلة تشكيل فريقه ضد فاركو.

ويقود موري توريه خط وسط الفريق.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: عمرو الجزار – أحمد فتحي – أحمد ياسين

خط الوسط: حميدو فتاو – موري توريه – أحمد فوزي – موسى فراوي

خط الهجوم: عبده يحيى – حمدي زكي – عماد ميهوب

ويحتل فاركو المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة.

بينما المحلة في المركز الـ15 برصيد 8 نقاط.

فاركو محمود فخري الدوري المصري غزل المحلة
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