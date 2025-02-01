التشكيل - زياد فرج في وسط بتروجت.. وثلاثي هجومي لـ الاتحاد

السبت، 01 فبراير 2025 - 18:25

كتب : FilGoal

عبد الله بكري - فادي فريد - الاتحاد

يقود إسماعيل بامبا هجوم بتروجت فيما يبدأ ثلاثي هجوم لقيادة الاتحاد السكندري.

ويلتقي الفريقان على استاد الكلية الحربية لحساب الجولة 11 من الدوري المصري في السابعة مساءً.

وجاء تشكيل بتروجت

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حراسة المرمى: محمد خليفة

الدفاع: محمود شديد – هادي رياض – أحمد بحبح -توفيق محمد

الوسط: حامد حمدان – زياد فرج – محمد علي

الهجوم: جابريل شيكودي – إسماعيل بامبا – رشاد المتولي

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وجاء تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: محمد المغربي – محمود متولي – عبد الله بكري – أحمد أيمن

الوسط: عمر الوحش – مورو ساليفو – كريم الديب

الهجوم: بيكالي أوبامي – شكري نجيب – عمرو جمعة

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ويحتل الاتحاد المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

فيما يأتي بتروجت في المركز السابع برصيد 16 نقطة.

الدوري المصري التشكيل الاتحاد السكندري بتروجت
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