رأسية أسامة فيصل تقود البنك الأهلي للفوز وتأزم موقف إنبي

قاد أسامة فيصل فريقه البنك الأهلي للفوز على إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 11 من الدوري المصري.

وفاز البنك للمرة الرابعة خلال آخر 5 مباريات في الدوري، ليرفع رصيده إلى النقطة 17 في المركز السادس.

ويتجمد رصيد إنبي عند النقطة 7 في المركز الـ16.

ولم يحقق إنبي أي انتصار في آخر 7 مباريات بعدما خسر 4 مرات وتعادل مرتين.

وتلقى البنك الأهلي ضربة قوية بعد إصابة حارسه عبد العزيز البلعوطي ليغادر الملعب في الدقيقة 33 ويشارك بدلا منه أحمد صبحي.

وفي الشوط الثاني نجح البنك الأهلي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 57 بضربة رأسية .

وكاد إنبي أن يسجل التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة من محمد شريف حتحوت لكن الكرة ارتدت من القائم.

ويلعب إنبي في المباراة المقبلة ضد حرس الحدود، بينما يلتقي البنك الأهلي مع زد.

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