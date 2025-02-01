تعادل ثالث بينهما.. زد يخطف نقطة من المصري بهدف عكسي

فرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نفسه على مباراة زد ضد المصري في استاد السويس الجديد.

وتقدم المصري بهدف كريم بامبو، فيما سجل محمد دبش هدفا عكسيا لصالح زد.

ويعد هدف دبش السابع في الدوري المصري الذي يُسجل عكسيا هذا الموسم.

ويعد ذلك ثالث تعادل بين الفريقين من أصل 5 مواجهات جمعتهما في الدوري، وفاز المصري في لقاء وزد في آخر.

التعادل أبقى المصري خامسا برصيد 19 نقطة، فيما ظل زد دون فوز في آخر 3 جولات برصيد 14 نقطة.

وسيواجه المصري في الجولة المقبلة الاتحاد السكندري، فيما يحل زد ضيفا على البنك الأهلي.

وصف المباراة

ضغط المصري مبكرا من أجل تسجيل الهدف الأول، وتألق علي لطفي أكثر من مرة جاء أبرزها في إبعاد تسديدة صلاح محسن في الدقيقة 24.

وسجل كريم بامبو هدفه الأول في الدوري بقميص المصري بكل هدوء بعد تخطي أكثر من مدافع بعد تمريرة فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 43.

وخرج عبد الرحمن البانوبي بسبب الإصابة في الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول وعوضه رشيد أحمد.

شوط أول انتهى بتقدم الضيوف بهدف بامبو.

ودفع مجدي عبد العاطي بكل من مصطفى زيكو ومعط ماجاسا وسامح إبراهيم بدلا من أحمد زكي وأحمد عادل وديلسون كاموني في أول الشوط الثاني.

وسجل محمد دبش بالخطأ هدف التعادل في شباك المصري بعدما حوّل رأسية زيكو في الشباك في الدقيقة 56.

وتعرض محمد هاشم للإصابة في الرأس في الدقيقة 68 وخرج ليعوضه باهر المحمدي.

الدقائق الأخيرة مرت دون جديد ليحسم التعادل مواجهة الفريقين.