دوكوريه يسجل رابع أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي ضد ليستر
السبت، 01 فبراير 2025 - 17:39
كتب : FilGoal
دخل عبد الله دوكوريه لاعب إيفرتون التاريخ بتسجيله في شباك ليستر سيتي.
عبدالله دوكوريه
النادي : إيفرتون
ويلاقي إيفرتون منافسه ليستر سيتي في المباراة التي تجمعهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
وسجل دوكوريه هدفه في الثانية العاشرة و18 جزء من الثانية بعد كرة طولية من جوردان بيكفورد حارس مرمى الفريق تسلمها دوكوريه ووتوغل ثم سدد في المرمى.
ويعتبر الهدف هو الأسرع في تاريخ الدوري الإنجليزي لصاحب الأرض.
وعامة، يعتبر هو رابع أسرع هدف في تاريخ بريميرليج، إذ يأتي شين لونج في الصدارة بـ7 ثواني و69 جزء من الثانية.
والثاني فيليب بيلينج بـ9 ثواني و11 جزء من الثانية.
وليدلي كينج الثالث بـ9.82 جزء من الثانية، ثم يأتي دوكوريه.
وبات إيفرتون أكثر فريق يسجل أهداف في الدقيقة الأولى من المباريات في تاريخ المسابقة بـ14 هدفا.
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