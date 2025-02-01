مؤتمر كونسيساو: لسنا في أفضل فترات ميلان.. والمنافسة مفتوحة على باقي الألقاب

أبدى سيرجيو كونسيساو المدير الفني لـ ميلان عن سعادته بخوض أول دربي له ضد إنتر على ملعب سان سيرو.

وسبق أن فاز كونسيساو في الدربي الأول له خلال نهائي السوبر الإيطالي بنتيجة 3-2 على إنتر والذي أقيم في المملكة العربية السعودية.

وقال كونسيساو في المؤتمر الصحفي: "ننظر إلى نقاط قوة الخصم وكذلك توازنه مع التركيز على التنظيم، واجهت إنتر من قبل مع بورتو في دوري أبطال أوروبا ولم يتغيروا كثيرا".

وواصل "كل الفرق تمتلك نقاط ضعف وعلينا إيجادها، أنا هنا منذ شهر وأشعر بأنها أطول من ذلك بسبب قضائي وقتا أكثر في مقر تدريبات ميلان".

وتابع "أوجه خبرتي مع الشغف والرغبة من أجل الفوز، كان لدي الكثير من العروض واخترت ميلان لأنه لا يمكنك رفض عرضه، هي خطوة كبيرة في مسيرتي وأتمنى أن تسير بشكل جيد".

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السوبر الإيطالي لميلان 🔴🏆



ميلان يعود من بعيد ويفوز على إنتر 3-2 بعد أن كان متأخراً بهدفين ويقتنص لقب كأس السوبر الإيطالي 🇮🇹#إنتر_ميلان #السوبر_الإيطالي pic.twitter.com/0VjA7TPDPT — ADSportsTV (@ADSportsTV) January 6, 2025

وأكمل "حققت لقبا ولا زالت المنافسة مفتوحة على باقي الألقاب، نريد تحقيق أهدافنا والكل يعلم أنها ليست سهلة، الأمور ستكون أكثر هدوءا بعد نهاية سوق الانتقالات".

وأردف "الدربي من أهم المباريات في العالم وهذا أول دربي لي في ملعب سان سيرو، أنا سعيد وحذر، وأتحمل مسؤولية كبيرة لأننا لسنا في أفضل فترات النادي، ونريد أن تكون أكثر قوة".

وأتم عن إمكانية رحيل فيكايو توموري صوب توتنام قائلا: "إذا أراد توموري أن يلعب غدا سيشارك، أنا اعتمد على كل اللاعبين، كان لدي 10 لاعبين سيرحلون بنهاية الموسم مع بورتو واعتمدت عليهم حتى الثانية الأخيرة".

وارتبط اسم المدافع الإنجليزي بالانتقال لصفوف توتنام ومن قبلها يوفنتوس في سوق الانتقالات الشتوية.

وتفوق ميلان في الدربي على إنتر هذا الموسم في الدور الأول من الدوري بنتيجة 2-1، وفي السوبر المحلي بنتيجة 3-2.

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 50 نقطة بفارق 3 نقاط عن نابولي، وله مباراة مؤجلة ضد فيورنتينا.

فيما يحتل ميلان المركز السابع برصيد 34 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد بولونيا.