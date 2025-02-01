مؤتمر فليك: تشيزني رقم 1 في برشلونة.. ولا أريد الحديث عن الفرق الأخرى

السبت، 01 فبراير 2025 - 16:39

كتب : FilGoal

هانز فليك - برشلونة

حسم هانز فليك مدرب برشلونة الجدل حول الحارس الأساسي للفريق خلال الوقت الحالي في ظل غياب أندريه تير شتيجن للإصابة.

ويتنافس الثنائي إنياكي بينيا،وفويتشيك تشيزني على حرساة مرمى برشلونة في غياب الحارس الألماني.

وقال فليك في مؤتمر صحفي: "تشيزني هو الحارس رقم 1 الآن في برشلونة. جميع اللاعبين جاهزين ويريدون اللعب وهذا هو الأمر الأهم بالنسبة للمدرب".

أخبار متعلقة:
الرابع.. جافي يجدد تعاقده مع برشلونة حتى 2030 اتحاد جدة يتعاقد مع لاعب برشلونة قائمة برشلونة - غياب أولمو وكريستنسن عن مواجهة أتالانتا تقرير: لاعب برشلونة الشاب ينضم إلى اتحاد جدة هذا الأسبوع

وأجاب "مواجهة الأفيس؟ إنه أحد الفرق التي تقاتل للبقاء، ومن المهم جدا أن نظهر لهم منذ البداية مدى قوتنا. أعتقد أنهم سيقاتلون لمدة 90 دقيقة لمحاولة إلحاق الضرر بنا".

وتابع "كان من المهم بالنسبة لنا أن نكون ضمن أول 8 فرق في دوري الأبطال. جدول المباريات ليس سهلا وكنا بحاجة للحصول على الراحة".

وشدد "الضغط الملقى على ريال مدريد بسبب مواجهة سيتي؟ أريد فقط التحدث عن فريقي، وليس عن الفرق الأخرى".

ويلعب برشلونة غدا الأحد ضد ألافيس ضمن الجولة 22 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة بفارق 7 نقاط عن برشلونة ثالث الترتيب.

فيما يتواجد ألافيس في المركز الـ17 برصيد 21 نقطة.

برشلونة فليك الدوري الإسباني
نرشح لكم
بتسديدة خيالية.. صلاح يسجل الهدف رقم 300 في مسيرته الأوروبية بهدفه في بورنموث.. صلاح يواصل صناعة التاريخ في الدوري الإنجليزي دوكوريه يسجل رابع أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي ضد ليستر عوّض الـ 5 بـ 7.. نوتنجهام فورست يقسو على برايتون بسباعية رغم استحواذ 37% مؤتمر كونسيساو: لسنا في أفضل فترات ميلان.. والمنافسة مفتوحة على باقي الألقاب مؤتمر إنزاجي: ميلان يمتلك الكثير من الجودة الفردية.. وهذا موقف هاكان في الدربي تشكيل ليفربول - الريدز كامل العدد.. صلاح أساسي ضد بورنموث ذا أثليتك: أستون فيلا يقترب من ضم راشفورد
أخر الأخبار
بتسديدة خيالية.. صلاح يسجل الهدف رقم 300 في مسيرته الأوروبية 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - محمود فخري يقود هجوم فاركو.. وموري توريه في وسط غزل المحلة 16 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - زياد فرج في وسط بتروجت.. وثلاثي هجومي لـ الاتحاد 32 دقيقة | الدوري المصري
رأسية أسامة فيصل تقود البنك الأهلي للفوز وتأزم موقف إنبي 43 دقيقة | الدوري المصري
تعادل ثالث بينهما.. زد يخطف نقطة من المصري بهدف عكسي 44 دقيقة | الدوري المصري
بهدفه في بورنموث.. صلاح يواصل صناعة التاريخ في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
دوكوريه يسجل رابع أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي ضد ليستر ساعة | الكرة الأوروبية
عوّض الـ 5 بـ 7.. نوتنجهام فورست يقسو على برايتون بسباعية رغم استحواذ 37% ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 2 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 4 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف