مؤتمر فليك: تشيزني رقم 1 في برشلونة.. ولا أريد الحديث عن الفرق الأخرى

حسم هانز فليك مدرب برشلونة الجدل حول الحارس الأساسي للفريق خلال الوقت الحالي في ظل غياب أندريه تير شتيجن للإصابة.

ويتنافس الثنائي إنياكي بينيا،وفويتشيك تشيزني على حرساة مرمى برشلونة في غياب الحارس الألماني.

وقال فليك في مؤتمر صحفي: "تشيزني هو الحارس رقم 1 الآن في برشلونة. جميع اللاعبين جاهزين ويريدون اللعب وهذا هو الأمر الأهم بالنسبة للمدرب".

وأجاب "مواجهة الأفيس؟ إنه أحد الفرق التي تقاتل للبقاء، ومن المهم جدا أن نظهر لهم منذ البداية مدى قوتنا. أعتقد أنهم سيقاتلون لمدة 90 دقيقة لمحاولة إلحاق الضرر بنا".

وتابع "كان من المهم بالنسبة لنا أن نكون ضمن أول 8 فرق في دوري الأبطال. جدول المباريات ليس سهلا وكنا بحاجة للحصول على الراحة".

وشدد "الضغط الملقى على ريال مدريد بسبب مواجهة سيتي؟ أريد فقط التحدث عن فريقي، وليس عن الفرق الأخرى".

ويلعب برشلونة غدا الأحد ضد ألافيس ضمن الجولة 22 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة بفارق 7 نقاط عن برشلونة ثالث الترتيب.

فيما يتواجد ألافيس في المركز الـ17 برصيد 21 نقطة.