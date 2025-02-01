بتروجت.. الحصان الأسود المتمسك بأسلوبه وسط الكبار

لفت نادي بتروجت الأنظار في الموسم الجاري من الدوري المصري بفضل سلاسة أسلوب كتيبة سيد عيد المدير الفني للفريق وتحقيق نتائج إيجابية جعلت البعض يصفه بالحصان الأسود للموسم الجاري.

بعد انقضاء 10 جولات يحتل بتروجت المركز السادس برصيد 16 نقطة بفارق 3 نقاط عن المربع الذهبي.

ولم يخسر بتروجت في آخر 6 مباريات بالدوري إذ حصد 14 نقطة من أصل 18 ممكنة بفضل 4 انتصارات وتعادلان. يأتي ذلك بعدما اكتفى الفريق بنقطتين فقط من أول 4 جولات.

ما يميز الفريق البترولي هو اعتماده على العناصر التي تصدرت ترتيب دوري المحترفين الموسم الماضي.

على عكس حرس الحدود وغزل المحلة، ضم بتروجت 14 صفقة في الصيف فقط لتدعيم صفوفه وسط الكبار، مقابل 19 صفقة لزعيم الفلاحين و28 للحرس قبل بداية الموسم.

بالنظر أيضا لتشكيل الفريق الأساسي ستجد 10 لاعبين من الأسماء التي ساهمت في صعود الفريق للممتاز بعد غياب 6 سنوات، فقط النيجيري جابريل شيكودي الوافد من سيراميكا كليوباترا هو من حجز لنفسه مكانا أساسيا من الصفقات الجديدة

على سبيل المثال إليكم، تشكيل بتروجت ضد المصري، 10 لاعبين بدأوا مع الفريق من القسم الثاني يشاركون بشكل أساسي.

حراسة المرمى: محمد خليفة

الدفاع: شديد قناوي – هادي رياض – أحمد بحبح – محمد توفيق

الوسط: أحمد رضا – حامد حمدان – مصطفى الجمل

الهجوم: إسلام هشام – رشاد المتولي - جابريل شيكودي

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عقب تلك المباراة انضم أحمد رضا لاعب الوسط للأهلي وارتبط اسم رشاد المتولي بالانتقال للأهلي أيضا، فيما تواجد اسم هادي رياض ضمن قائمة من المرشحين لتدعيم دفاع الزمالك.

سيد عيد عقب التعادل مع بيراميدز صرّح قائلا: "لنا طريقة لعب منذ الموسم الماضي في دوري المحترفين تتميز بالضغط العالي والهجوم المتواصل، وأعد اللاعبين لهذا النسق، ولذلك احتفظنا بمجموعة كبيرة من لاعبي الموسم الماضي".

ربما ذلك يوضح سبب استمرار العديد من اللاعبين ومواصلته الاعتماد عليهم بشكل أساسي.

لاعبو بتروجت يسددوا متوسط 4.4 تسديدة بين القائمين والعارضة ومعدل تحويل الفرص دي لأهداف 6.8% وهذه النسبة تتفوق على فرق سموحة وزد وغزل المحلة على سبيل المثال.

رشاد المتولي هو رابع أكثر لاعب تسديدا في الدوري بعد إمام عاشور ومحمود صابر ومحمد علي بن حمودة برصيد 29 تسديدة.

وواحدة من أهم نقاط قوة الفريق هي التسديد من خارج الـ 18، فحسم الفلسطيني بدر موسى بفضل هدفين له ضد طلائع الجيش ومودرن سبورت 4 نقاط للفريق هذا الموسم، وهو أكثر لاعب سجل من خارج منطقة الجزاء أهدافا بالتساوي مع ثنائي فاركو محمود جهاد وزهير المترجي.

بتروجت سدد لاعبوه من خارج الـ 18 في الدوري (89 مرة سجلوا 3 أهداف) وهو أكثر من الزمالك (3 من 54) والأهلي (3 من 58) وبيراميدز (1 من 44) حتى نهاية الجولة العاشرة.

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أيضا بتروجت هو ثاني أكثر فريق إهدار للفرص المحققة للتسجيل في الدوري برصيد 8 فرص بعد البنك الأهلي (9)، رشاد المتولي وإسماعيل بامبا أهدرا 8 فرص محققة بواقع 4 لكل لاعب.

ويعاني الفريق من سوء حظ في ترجمة بعض الفرص لأهداف فهو ثاني أكثر فريق ارتدت كراته من القائمين والعارضة برصيد 6 مرات بعد بيراميدز (7).

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أما بالنسبة للضغط المتقدم هجوميا، فواحدة من أهم نقاط قوة الفريق هذا الموسم هي استعادة الكرة 252 مرة في الثلث الهجومي اللي هو الدفاعي للخصم، الأهلي وبيراميدز وسيراميكا والمصري حققوا أرقاما أقل.

المدير الفني في مباراة طلائع الجيش والتي حقق خلالها أول انتصار له في الموسم أشرك إسماعيل بامبا كبديل في الوقت الذي دفع فيه خصمه بكل أوراقه الهجومية لإدراك التعادل.

سيد عيد برر ذلك قائلا: "أشركت إسماعيل بامبا المهاجم بعد إشراك طلائع الجيش لثنائي هجومي، لأنني كنت أطمع للتسجيل هدف ثاني، ولم يسجل الفريقان وفزنا".

أيضا يحتل ثنائي الوسط أحمد رضا وحامد حمدان المركزين الثاني والثالث في قطع مسار الكرة على مستوى جميع لاعبي الدوري.

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على مستوى الاستحواذ والتمرير، فيحتل الفريق البترولي المركز الـ 17 برصيد 203 تمريرة لكل مباراة، وفي المركز الـ 15 بنسبة الاستحواذ بـ 41.8% بس الميزة أنه تاني أقل فريق اعتمادا على التمريرات الطولية بعد سيراميكا كليوباترا.

وهم أيضا خامس أكثر فريق إرسالا للعرضيات الصحيحة في الدوري برصيد 5.1 لكل مباراة.

وفرديا هم ثالث أكثر فريق إكمالا للمراوغات الناجحة في المباراة الواحدة بواقع 5.9 لكل 90 دقيقة بعد الأهلي وسيراميكا.

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أخيرا، لا يخفى على الجميع أن سيد عيد مدرب متمرس في الصعود بالأندية من الدرجة الثانية للممتاز، فعلها مرتين من قبل مع النصر الذي استمر له مدربا 15 عاما، ثم الداخلية والآن يجني الثمار مع بتروجت.

فصرّح المدرب بعد التعادل مع بيراميدز في بداية الموسم، "تفادي الهبوط هو الهدف الرئيسي، ولكن لنا هدف آخر وهو التواجد بين التسعة الأوائل"، فكيف سينهي بتروجت الموسم؟