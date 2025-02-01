مؤتمر إنزاجي: ميلان يمتلك الكثير من الجودة الفردية.. وهذا موقف هاكان في الدربي

السبت، 01 فبراير 2025 - 16:31

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

كشف سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر موقف هاكان تشالهان أوجلو من المشاركة في الدربي ضد ميلان.

ويستعد إنتر للقاء ميلان غدا الأحد في السابعة مساءً لحساب الجولة 23.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي: "نعلم جميعا ماذا يعني الدربي، ستكون مباراة شرسة بكثير من التحديات".

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وأضاف "ميلان فريق كبير يمتلك الكثير من الجودة الفردية، ونريد أن نكون أكثر حدة وقوة".

وواصل "نعلم قيمة الخصم، لم نلعب هذا الموسم جيدا في مباراتي الدربي، في الأولى ميلان استحق الفوز ولعبوا جيدا".

وتابع "في الثانية سيطرنا لكن كان علينا التعامل بشكل أفضل مع اللحظات المهمة، الهدف الأول جاء من خطأ لصالح أسلاني لم يحتسب، كان علينا أن يكون رد فعلنا أفضل وأكثر حدة لكن الأوضاع انقلبت".

وأردف "رأيت هاكان في حالة جيدة سيُجري بعد الفحوصات الإضافية، حتى الآن النسبة الأكبر أنه لن يبدأ اللقاء، سنحسم كل شيء غدا خاصة أننا سنخوض مباراة أخرى يوم الأربعاء المقبل".

وغاب الدولي التركي بسبب الإصابة عن صفوف إنتر منذ نهائي السوبر ضد ميلان والذي انتهى بفوز الغريم 3-2.

وأتم "سنخوض 16 مباراة خلال شهرين، تقريبا نصف الموسم في شهرين، وقدمنا أداءً جيدا لنكون ضمن أفضل 8 فرق من أوروبا".

وتفوق ميلان في الدربي على إنتر هذا الموسم في الدور الأول من الدوري بنتيجة 2-1، وفي السوبر المحلي بنتيجة 3-2.

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 50 نقطة بفارق 3 نقاط عن نابولي، وله مباراة مؤجلة ضد فيورنتينا.

فيما يحتل ميلان المركز السابع برصيد 34 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد بولونيا.

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