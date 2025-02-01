ناصر منسي يغيب عن الزمالك أمام الإسماعيلي

يفقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس خدمات مهاجم الفريق ناصر منسي خلال مواجهة الإسماعيلي.

ويلعب الزمالك ضد الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 12 من مسابقة الدوري.

وأعلن الزمالك عبر مركز الإعلامي، غياب ناصر منسي مهاجم الفريق عن مواجهة الإسماعيلي في الدوري بسبب تراكم البطاقات.

وحصل ناصر منسي على بطاقة صفراء في مواجهة الزمالك أمام بيراميدز بعد تدخله على شريف إكرامي.

وخسر الزمالك أمام بيراميدز 3-0 في المباراة اليت أقيمت مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي ضمن الجولة 11.

الزمالك كان يمكنه الانقضاض على الصدارة إن فاز بمباراة اليوم، ولكن تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الأهلي الثاني الذي يلعب يوم الأحد 2 فبراير ضد مودرن سبورت في نفس الجولة.

أما بيراميدز فواصل انفراده بالصدارة برصيد 24 نقطة، من فوزه السابع هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات وهزيمة وحيدة.

يذكر أن ناصر منسي يتصدر تريتب هدافي الدوري في الموسم الحالي برصيد 6 أهداف.