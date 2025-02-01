ناصر منسي يغيب عن الزمالك أمام الإسماعيلي

السبت، 01 فبراير 2025 - 16:18

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - غزل المحلة - ناصر منسي

يفقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس خدمات مهاجم الفريق ناصر منسي خلال مواجهة الإسماعيلي.

ويلعب الزمالك ضد الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 12 من مسابقة الدوري.

وأعلن الزمالك عبر مركز الإعلامي، غياب ناصر منسي مهاجم الفريق عن مواجهة الإسماعيلي في الدوري بسبب تراكم البطاقات.

أخبار متعلقة:
جدو: ماييلي فتح لنا الطريق للفوز على الزمالك بثلاثية طارق السيد: تعاقد الأهلي مع بنشرقي هزة للزمالك.. ولا أحد كان يعلم بتفاوضنا مع المعز بعد ارتباط اسمه بـ الزمالك.. الوداد يضم محمد الجديدي ملامح خسارة الزمالك أمام بيراميدز.. دفع ثمن خطأ جروس ضد الجونة والدفاع الأضعف

وحصل ناصر منسي على بطاقة صفراء في مواجهة الزمالك أمام بيراميدز بعد تدخله على شريف إكرامي.

وخسر الزمالك أمام بيراميدز 3-0 في المباراة اليت أقيمت مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي ضمن الجولة 11.

الزمالك كان يمكنه الانقضاض على الصدارة إن فاز بمباراة اليوم، ولكن تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الأهلي الثاني الذي يلعب يوم الأحد 2 فبراير ضد مودرن سبورت في نفس الجولة.

أما بيراميدز فواصل انفراده بالصدارة برصيد 24 نقطة، من فوزه السابع هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات وهزيمة وحيدة.

يذكر أن ناصر منسي يتصدر تريتب هدافي الدوري في الموسم الحالي برصيد 6 أهداف.

ناصر منسي الزمالك الإسماعيلي
نرشح لكم
مباشر الدوري - زد (0)-(0) المصري.. علي لطفي يتألق مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) البنك الأهلي.. هدف محقق يضيع التشكيل - أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي.. ومونوفو أساسي لأول مرة مع إنبي التشكيل - صلاح محسن يقود هجوم المصري.. وزيكو على مقاعد بدلاء زد جدو: ماييلي فتح لنا الطريق للفوز على الزمالك بثلاثية إبراهيم عادل: جميعنا على قلب رجل واحد للفوز بالدوري.. وأحترم قرار بيراميدز طارق السيد: تعاقد الأهلي مع بنشرقي هزة للزمالك.. ولا أحد كان يعلم بتفاوضنا مع المعز مودرن سبورت يعلن ضم وليد علي فرج ويكشف مدة العقد
أخر الأخبار
مؤتمر إنزاجي: ميلان يمتلك الكثير من الجودة الفردية.. وهذا موقف هاكان في الدربي 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
ناصر منسي يغيب عن الزمالك أمام الإسماعيلي 18 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري - زد (0)-(0) المصري.. علي لطفي يتألق 36 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) البنك الأهلي.. هدف محقق يضيع 37 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل ليفربول - الريدز كامل العدد.. صلاح أساسي ضد بورنموث 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي.. ومونوفو أساسي لأول مرة مع إنبي 59 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - صلاح محسن يقود هجوم المصري.. وزيكو على مقاعد بدلاء زد ساعة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: أستون فيلا يقترب من ضم راشفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 2 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 4 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف