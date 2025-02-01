انتهت الدوري - زد (1)-(1) المصري.. تعادل

أجندة الزمالك في فبراير – 5 مواجهات قوية في الدوري

أجندة الأهلي في فبراير – القمة ضد الزمالك ضمن 6 مباريات في الدوري

خبر في الجول – كشف طبي يحدد موعد انتظام بنشرقي في تدريبات الأهلي

إلى الزمالك.. الجونة يودع أحمد حسام برسالة مؤثرة

في الـ+90.. فاركو يفوز على غزل المحلة بعد مباراة مجنونة

عضو إدارة سموحة يكشف لـ في الجول سعر وسبب بيع حسام حسن

قائمة الأهلي – انضمام أحمد رضا وغياب بنشرقي أمام مودرن سبورت

خبر في الجول - يسري وحيد معروض على الزمالك.. وموقف الأبيض من ضمه