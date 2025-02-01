التشكيل - أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي.. ومونوفو أساسي لأول مرة مع إنبي

السبت، 01 فبراير 2025 - 15:37

كتب : FilGoal

سقوط أسامة فيصل وطرده أمام الزمالك

يقود أسامة فيصل هجوم البنك الأهلي، فيما يبدأ تندري مونوفو أساسيا لأول مرة مع إنبي.

ويلتقي الفريقان على ملعب بتروسبورت في الرابعة عصرا لحساب الجولة 11 من الدوري المصري.

ويغيب ياو أنور على تشكيل البنك للأهلي للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإيقاف بعد طرده ضد الجونة.

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وجاء تشكيل إنبي

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – أحمد صبيحة – محمد حامد

الوسط: مصطفى دويدار – أحمد العجوز – محمد ناصر – مصطفى شكشك

الهجوم: تندري مونوفو – أحمد أمين قفة – رفيق كابو

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وجاء تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: إسحاق يعقوب - داو سيريل - سعيدو سيمبوري – هشام صلاح

الوسط: سيرجي أكا – أحمد ربيع – محمد إبراهيم

الهجوم: محمد بيسوني – أسامة فيصل – محمد عبد اللطيف "جريندو"

May be an image of ‎1 person, playing football, playing soccer and ‎text that says '‎تلحب wadBeale ሥ عبد العزيز البلعوطى 20 سعيدو سیمبوری וץ داو سيريل هشام صلاح اسحاقو يعقوبو ١٤ سیرجى اکا יקו أحمد ربيع امحمد ابراهيم ۲۳ محمد بسیونى C جريندو 9 أسامة فيصل ΥΛ الإصري بمری امای_اولصری EGT7 OF BANK NATIONAL البدلاء أحمد صبحي أمير مدحت محمد فتحى بوبكر کیتا مصطقی عبد الرحيم احمد- ياسر حسن أحمد أحمد -لسعيد أحمد مدبولي‎'‎‎

ويحتل إنبي المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، فيما يحتل البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 14 نقطة.

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