الراية القطرية: باتريس بوميل مدربا جديدا لـ أم صلال

السبت، 01 فبراير 2025 - 14:44

كتب : FilGoal

باتريك بوميل - المدير الفني لـ كوت ديفوار

أتم نادي أم صلال القطري اتفاقه مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل لتولي تدريب الفريق.

وسيتولى بوميل تدريب أم صلال خلفا للمدرب الإسباني بابلو ماشين.

وبحسب صحيفة الراية القطرية، فإن بوميل سيصل الدوحة العاصمة القطرية اليوم السبت لإتمام التعاقد مع أم صلال.

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وكان باتريس كارتيرون مدرب الأهلي والزمالك السابق مدربا لأم صلال قبل ان ينتقل لتدريب سيباهان الإيراني.

وتولى بابلو ماشين مدرب خيتافي السابق تدرب أم صلال خلفا لكارتيرون لكن تراجع النتائج أنهى مسيرته في تدريب النادي القطري.

وخاض بوميل آخر تجاربه مع نادي مولودية الجزائر الذي توج معه في الموسم الماضي بلقب الدوري الجزائري للمرة الثامنة في تاريخه.

ولعب مولودية الجزائر تحت قيادة بوميل 65 مباراة، فاز خلالها في 36، وتعادل في 19، فيما خسر 10 مباريات.

وسبق لبوميل تدريب منتخب كوت ديفوار والمنتخب المغربي الأولمبي.

باتريس بوميل أم صلال
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