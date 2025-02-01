القسم الثاني - اتحاد الكرة يقرر إعادة مباراة النجوم وألو إيجيبت بسبب خطأ تحكيمي

السبت، 01 فبراير 2025 - 14:01

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة ألو إيجيبت ضد نادي النجوم بسبب خطأ تحكيمي.

وكان ألو إيجيبت قد فاز على النجوم بهدفين مقابل هدف في المجموعة الثانية من منافسات القسم الثاني.

وأصدرت لجنة المسابقات قرارا رسميا بإعادة مباراة ألو إيجيبت ضد النجوم، بعد ثبوت حصول عبد الرحمن علي لاعب ألو إيجيبت على إنذارين خلال المباراة مما كان يستوجب طرده وذلك طبقا لاقرار حكم المباراة.

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كما قررت لجنة المسابقات إيقاف اللاعب عبد الرحمن علي في أول مباراة رسمية لفريق ألو إيجيبت.

لا يتوفر وصف.

وأوضحت لجنة المسابقات أنها ستحدد في وقت لاحق موعد إعادة مباراة الفريقين.

من جانبه كان نادي النجوم قد أعلن عن تقدمه باحتجاج رسمي أمام اتحاد الكرة لإعادة المباراة.

وانتهت المباراة بفوز ألو إيجيبت على النجوم بهدفين مقابل هدف وحيد.

الفوز رفع رصيد ألو إيجيبت إلى 19 نقطة في المركز السابع، بفارق الأهداف عن النجوم الساد

القسم الثاني نادي النجوم ألو إيجيبت
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