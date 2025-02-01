نيمار يرفض وصفه بلقب "منقذ الأمة" في سانتوس

السبت، 01 فبراير 2025 - 13:46

كتب : FilGoal

نيمار

رفض نيمار جونيور وصفه بلقب "منقذ الأمة" في سانتوس بعد عودته مجددا للفريق.

نيمار

النادي : سانتوس

سانتوس

وعاد نيمار لسانتوس بعد 12 عاما ارتدى خلالها قمصان برشلونة وباريس سان جيرمان والهلال.

وقال نيمار في المؤتمر الصحفي: "لو كنت لاعب تنس سأوافق عليه، لكن كرة القدم رياضة جماعية، ولا توجد طريقة تسمح للاعب واحد للفوز بمفرده".

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وأضاف "أعلم أن الجماهير ينظرون إليّ باعتباري "منقذ الأمة" لكن الأمر ليس كذلك، هناك لاعبون أخرون مهمين".

وأكمل "حققت الكثير من الانتصارات في حياتي، هناك أشياء تنتظرنا في المستقبل، ويتعين علينا البدء الآن وفعل الأشياء الصحيحة، أعتمد على زملائي في الفريق لتحقيق الفوز كما هو الحال لأي فريق في العالم، إذا كان بإمكاني إحداث الفارق سأفعل ذلك".

نيمار يعقد مؤتمرا صحفيا في سانتوس - تصوير: ماركوس ريبولي

وتابع "أقدم رأيي عندما يتم سؤالي عن أي لاعب، والتعاقدات متروكة للرئيس والمدرب ومتأكد من أنهم سيشكلون فريقا بأفضل طريقة ممكنة".

وواصل "أعلم أنه ليست أفضل لحظات سانتوس، الكل يعرف أن علينا التحسن وبذل قصارى جهدهم وتشريف القميص".

وأتم "دوري سيكون المساعدة في تسجيل الأهداف، علينا إظهار ما يعينه قميص سانتوس".

وستكون أول مباراة لنيمار مع سانتوس ضد ساو باولو يوم السبت المقبل.

وخسر سانتوس آخر 3 مباريات في بطولة باوليستا وسيحاول الفريق على ميدانه كسر هذه السلسلة.

ووقع نيمار على تعاقده مع سانتوس حتى يونيو المقبل مع خيار التمديد لموسم إضافي.

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