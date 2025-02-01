أوديجار: ما يحدث أمام مانشستر سيتي؟ من الأفضل أن تكون المعركة داخل الملعب

وصف مارتن أوديجارد لاعب أرسنال، الانفعالات التي تشهدها مباراة فريقه ضد مانشتسر سيتي بالطبيعية بسبب حدة المنافسة بين الفريقين.

ويلعب أرسنال ضد مانشستر سيتي غدا الأحد في قمة الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وقال مارتن أوديجارد في تصريحات للصحفيين: "من الطبيعي في مباريات مثل أرسنال ضد مانسشستر سيتي أن تكون الانفعالات شديدة جدا والأجواء حماسية للغاية، هذا الأمر يمكن أن يحدث في أرض الملعب لكنه ينتهي عندما تخرج منه".

وأضاف اللاعب النرويجي "كل فريق يريد أن يكون الأفضل ويرغب في إثبات ذلك، لكن المعركة تكون أفضل كلما كانت في أرض الملعب".

وسيصطدم أوديجارد بمواطنه إرلينج هالاند خلال المواجهة المرتقبة بين أرسنال ومانشستر سيتي.

وعزز مانشستر سيتي صفوفه بالتعاقد مع عمر مرموش قادما من اينتراخت فرانكفورت، وفيتور ريس قادما من بالميراس، وعبد القادر خوسانوف من نادي لانس الفرنسي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 41 نقطة، فيما يسبقه أرسنال في المركز الثاني برصيد 47 نقطة.