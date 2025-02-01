جدو: ماييلي فتح لنا الطريق للفوز على الزمالك بثلاثية

يرى محمد ناجي جدو المدرب السماعد بالجهاز الفني لنادي بيراميدز، أن هدف الكونغولي فيستون ماييلي فتح الباب لفريقه للفوز علة الزمالك بثلاثية.

وانتصر بيراميدز على الزمالك بنتيجة 3-0 في قمة الجولة 11 من الدوري المصري.

وقال جدو عبر قناة أون تايم سبورتس: "الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف وعدم استقبال أي أهداف شيء رائع ومهم معنويا للفريق".

وأضاف "الشوط الأول كان متوازن بين الفريقين، ولكن هدف ماييلي الأول بعد مجهود فردي رائع فتح لنا الطريق لتحقيق هذا الفوز الكبير".

وأتم "نظام الدوري هذا الموسم جعل جميع المباريات صعبة، فالجميع يبحث عن جمع النقاط. نريد الاستمرار في الصدارة والمنافسة لن تكون سهلة في وجود الأهلي والزمالك، ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا ونحقق لقب الدوري".

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سجل ثلاثية بيراميدز في شباك الزمالك: فيستون ماييلي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل.

الزمالك كان يمكنه الانقضاض على الصدارة إن فاز بمباراة اليوم، ولكن تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الأهلي الثاني الذي يلعب يوم الأحد 2 فبراير ضد مودرن سبورت في نفس الجولة.

أما بيراميدز فواصل انفراده بالصدارة برصيد 24 نقطة، من فوزه السابع هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات وهزيمة وحيدة.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الزمالك في الجولة الـ 12 يوم 7 فبراير، بينما يخرج بيراميدز لملاقاة سموحة في نفس اليوم.