معين الشعباني: تلقيت عرضا لتدريب منتخب تونس.. ولهذا السبب رفضته

السبت، 01 فبراير 2025 - 12:04

كتب : FilGoal

معين الشعباني

كشف معين الشعباني مدرب نهضة بركان المغربي عن تلقيه عرضا لتدريب منتخب تونس.

ويقدم الشعباني مدرب المصري السابق نتائج مميزة رفقة نهضة بركان ويتصدر تريتب الدوري المغربي.

وقال معين الشعباني في مؤتمر صحفي:"تلقيت عرضا لتدريب منتخب تونس ولكني اعتذرت عن عدم قبول المهمة".

أخبار متعلقة:
الصباح: كيروش يصل تونس تمهيدا لقيادة المنتخب ارتبط بالانتقال للزمالك.. تقرير: المسماري يصل تونس للتوقيع لـ الإفريقي تقرير: كيروش الأقرب لتدريب منتخب تونس مؤتمر يورتشيتش: بيراميدز وُلد كبيرا.. وهدفنا الفوز على الترجي في تونس

وأضاف "مستعد لتدريب منتخب بلدي مجانا ولم أطلب راتبا ضخما كما يتردد، ولكني ملتزم بعقد ومشروع مع نادي نهضة بركان".

وينتهي تعاقد الشعباني مع نهضة بركان بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية فإن مسؤولو نهضة بركان يخططون لتمديد عقد الشعباني بعد النتائج الطيبة التي يحقهها مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة إن إدارة نهضة بركان لتسعى لحسم ملف تجديد الشعباني لتوفير الاستقرار الفني لدى الفريق الذي يتصدر ترتيب الدوري المغربي.

ويتصدر نهضة بركان جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 46 نقاط وبفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه.

وعلى مستوى الكونفدرالية تصدر نهضة بركان ترتيب المجموعة الثانية وضمن التأهل لربع النهائي.

الشعباني بدأ مسيرته التدريبية مع نادي الترجي التونسي وحصد معه لقبين لدوري أبطال إفريقيا.

وانتقل الشعباني لتدريب المصري البورسعيدي ثم اتجه لقيادة نهضة بركان المغربي الذي وصل معه لنهائي الكونفدرالية بالموسم المنصرم وخسر من الزمالك في النهائي.

منتخب تونس معين الشعباني نهضة بركان
نرشح لكم
فوزي لقجع: المغرب لن ينتظر 2030 لمحاولة الفوز بكأس العالم مشادة بين النني ومدرب بني ياس في خسارة الجزيرة بالدوري الإماراتي الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد يرتقي للمركز الثالث بهدفين في شباك ستيوا.. وتألق عربي بعد قطع إعارته إلى الأهلي.. الدحيل يعلن عودة يوسف أيمن سجل وصنع.. عبد القادر يقود قطر للفوز على الشمال في الوقت القاتل للسير على خطى علاء إبراهيم؟ الجزيرة الأردني يضم عمرو مرعي موقع UOL: بالميراس يوافق على انتقال روني إلى الريان القطري مواعيد مباريات الخميس 30 يناير 2025.. قمة مغربية ونصف نهائي مونديال اليد
أخر الأخبار
القسم الثاني - اتحاد الكرة يقرر إعادة مباراة النجوم وألو إيجيبت بسبب خطأ تحكيمي 6 دقيقة | القسم الثاني
مانشستر يونايتد يضم أيدين هيفين من أرسنال 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نيمار يرفض وصفه بلقب "منقذ الأمة" في سانتوس 20 دقيقة | أمريكا
أوديجار: ما يحدث أمام مانشستر سيتي؟ من الأفضل أن تكون المعركة داخل الملعب 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
جدو: ماييلي فتح لنا الطريق للفوز على الزمالك بثلاثية ساعة | الكرة المصرية
إبراهيم عادل: جميعنا على قلب رجل واحد للفوز بالدوري.. وأحترم قرار بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
معين الشعباني: تلقيت عرضا لتدريب منتخب تونس.. ولهذا السبب رفضته 2 ساعة | الوطن العربي
فوزي لقجع: المغرب لن ينتظر 2030 لمحاولة الفوز بكأس العالم 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 2 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 3 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف 4 خبر في الجول - خطوة تقرب بنشرقي من الأهلي.. وتفاصيل راتبه