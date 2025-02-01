معين الشعباني: تلقيت عرضا لتدريب منتخب تونس.. ولهذا السبب رفضته

كشف معين الشعباني مدرب نهضة بركان المغربي عن تلقيه عرضا لتدريب منتخب تونس.

ويقدم الشعباني مدرب المصري السابق نتائج مميزة رفقة نهضة بركان ويتصدر تريتب الدوري المغربي.

وقال معين الشعباني في مؤتمر صحفي:"تلقيت عرضا لتدريب منتخب تونس ولكني اعتذرت عن عدم قبول المهمة".

وأضاف "مستعد لتدريب منتخب بلدي مجانا ولم أطلب راتبا ضخما كما يتردد، ولكني ملتزم بعقد ومشروع مع نادي نهضة بركان".

وينتهي تعاقد الشعباني مع نهضة بركان بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية فإن مسؤولو نهضة بركان يخططون لتمديد عقد الشعباني بعد النتائج الطيبة التي يحقهها مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة إن إدارة نهضة بركان لتسعى لحسم ملف تجديد الشعباني لتوفير الاستقرار الفني لدى الفريق الذي يتصدر ترتيب الدوري المغربي.

ويتصدر نهضة بركان جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 46 نقاط وبفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه.

وعلى مستوى الكونفدرالية تصدر نهضة بركان ترتيب المجموعة الثانية وضمن التأهل لربع النهائي.

الشعباني بدأ مسيرته التدريبية مع نادي الترجي التونسي وحصد معه لقبين لدوري أبطال إفريقيا.

وانتقل الشعباني لتدريب المصري البورسعيدي ثم اتجه لقيادة نهضة بركان المغربي الذي وصل معه لنهائي الكونفدرالية بالموسم المنصرم وخسر من الزمالك في النهائي.