فوزي لقجع: المغرب لن ينتظر 2030 لمحاولة الفوز بكأس العالم

يثق فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم في قدرة منتخب بلاده على المنافسة على لقب النسخة المقبلة من كأس العالم، دون الانتظار حتى استضافة البطولة.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم في عام 2026 وتستضيف منافساتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

فيما سينظم المغرب رفقة إسبانيا والبرتغال، منافسات كأس العالم 2030.

وقال لقجع عبر صحيفة "OLE" الأرجنتينية: "منتخب المغرب لن ينتظر حتى استضافة كأس العالم 2030 من أجل محاولة تحقيق حلم الفوز باللقب، سنعمل على ذلك خلال نسخة 2026".

وعن أسطورة المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي قال لقجع: " الأرجنتين محظوظة جدا بتوفرها على لاعب بقيمة ميسي. أتمنى أن تنتج لاعبين بقيمة هذا اللاعب في المستقبل".

وأتم "منتخب الأرجنتين استحق التتويج بلقب كأس العالم في قطر، وأتمنى خوض مواجهة قريبا بين المغرب والأرجنتين بحضور ميسي".

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا في كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، وحصد لقبها المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يحصد المركز الرابع في بطولة كأس العالم.

مشوار المغرب التاريخي

تأهل منتخب المغرب إلى الأدوار الإقصائية بعد تصدر مجموعته السادسة بتعادل أمام كرواتيا وفوزين ضد بلجيكا وكندا.

ليضرب موعدا مع منتخب إسبانيا في دور ثمن النهائي ويفاجيء الجميع بفوز تاريخي بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.

ليواجه بعد ذلك منتخب البرتغال في دور ربع النهائي ويصنع المفاجأة ذاتها ويفوز بنتيجة 1-0 ويصبح أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم.

ثم التقى أسود الأطلس بمنتخب فرنسا في نصف النهائي وخسر المباراة ليقابل كرواتيا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع والتي خسرها بالأخير.