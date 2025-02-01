موعد وصول دوران للسعودية لبدء مشواره مع النصر

السبت، 01 فبراير 2025 - 11:15

كتب : FilGoal

جون دوران - النصر السعودي

يستعد المهاجم الكولومبي الشاب جون دوران لبدء مشواره مع نادي النصر السعودي.

وأعلن النصر ضم جون دوران حتى عام 2030 قادما من أستون فيلا الإنجليزي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن دوران سيصل الرياض اليوم السبت على متن طائرة خاصة تمهيدا لبدء مشواره مع النصر.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن دوران سينضم مباشرة لتدريبات النصر، على أن يسحم ستيفانو بيولي مدرب الفريق موقفه من المشاركة ضد الوصل الإمارتي.

وسيلعب النصر أمام الوصل الإماراتي يوم الإثنين ضمن الجولة السابعة من الدور الأول لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" تفاصيل الصفقة التي ستتكلف 77 مليون يورو، يتم سدادها على 4 دفعات.

ووقع اللاعب على عقد يمتد حتى 2030.

وسيعوض دوران رحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتفوق الكولومبي على النيجيري فيكتور بونيفاس وأصبح مهاجما للعالمي. (طالع التفاصيل)

ولعب دوران صاحب الـ21 عاما، 19 مباراة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي منها 4 مباريات بصفة أساسية، سجل خلالهم 7 أهداف.

وانضم دوران إلى أستون فيلا قبل عامين، قادمًا من شيكاغو فاير الأمريكي مقابل 16.6 مليون يورو.

النصر السعودي جون دوران
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