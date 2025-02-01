طارق السيد: تعاقد الأهلي مع بنشرقي هزة للزمالك.. ولا أحد كان يعلم بتفاوضنا مع المعز

السبت، 01 فبراير 2025 - 00:55

كتب : FilGoal

طارق السيد

كشف طارق السيد عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك عن التغيرات التي أسستها اللجنة في طريقة العمل على اختيار صفقات النادي.

وقال السيد في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "منذ تشكيل لجنة الكرة أصبح لدينا أسس للاختيار. محمود جهاد وأحمد حسام كانا من الأسماء المطروحة والمرتبة داخل لجنة الكرة قبل ضمهما".

وأضاف "أصبحت هناك بعض الأمور تسير بسرية كبيرة داخل لجنة الكرة بناء على ما عملنا عليه مؤخرا".

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وكشف "لا أحد في مصر يعلم ذلك الأمر. الزمالك فاوض أحسن لاعب في آسيا المعز علي ولكن الصفقة لم تتم. هل علم أحد أي شيء؟ هل قيل حتى في الإعلام إن الزمالك فاوضه"؟

وأوضح "إتمام الصفقة من عدمه يتعلق بالمفاوضات ولكني أشير هنا إلى السرية. المعز علي كان متمسكا بالانضمام إلى الزمالك ولكن الدحيل كان متمسكا به أيضا".

وأخيرا بسؤاله عما إذا كان تعاقد الأهلي مع أشرف بنشرقي لاعب الزمالك السابق يمثل هزة بالنسبة للأبيض قال: "بالطبع. إنه لاعب كبير ومميز ويصنع الفارق. من الخطأ أن يكون أمامك لاعب مثله وتفرط فيه".

وأعلن الأهلي عن تعاقده مع أشرف بنشرقي لاعب الزمالك السابق، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع الريان القطري.

بينما تعاقد الزمالك مع أحمد حسام مدافع الجونة ومحمود جهاد لاعب وسط فاركو لمدة 4 سنوات ونصف لكل منهما.

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