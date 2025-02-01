مارسيليا يضم الجزائري أمين جويري

السبت، 01 فبراير 2025 - 00:22

كتب : FilGoal

أمين جويري

أعلن نادي مارسيليا التعاقد مع أمين جويري قادما من ستاد رين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب التقارير الصحفية فإن مارسيليا ضم اللاعب الجزائري مقابل 19 مليون يورو.

ويمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 24 عاما لمدة 4 سنوات ونصف.

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ويظل جويري داخل الدوري الفرنسي، إذ لم يلعب في أي ناد خارج فرنسا طوال مسيرته.

ولعب لأندية ليون ونيس ورين والآن مارسيليا.

وشارك جويري 20 مباراة مع رين مسجلا 3 أهداف وصنع هدفين آخرين، بواقع 1127 دقيقة.

وإجمالا، لعب جويري 103 مباراة مع رين وتمكن من تسجيل 31 هدفا وصناعة 12 آخرين.

ومثل جويري منتخب الجزائر في 6 مباريات وسجل هدفا.

وتواجد جويري مع فرنسا في الفئات العمرية المختلفة، إلا أنه اختار في النهاية تمثيل الجزائر.

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