مارسيليا يضم الجزائري أمين جويري

أعلن نادي مارسيليا التعاقد مع أمين جويري قادما من ستاد رين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب التقارير الصحفية فإن مارسيليا ضم اللاعب الجزائري مقابل 19 مليون يورو.

ويمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 24 عاما لمدة 4 سنوات ونصف.

𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐆𝐨𝐨𝐝 [𝐧𝐞𝐰𝐬] 𝐀𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐆𝐨𝐮𝐢𝐫𝐢 🇩🇿 rejoint le Peuple Bleu&Blanc ! 🔵⚪️ pic.twitter.com/yWmRzRHt0f — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 31, 2025

ويظل جويري داخل الدوري الفرنسي، إذ لم يلعب في أي ناد خارج فرنسا طوال مسيرته.

ولعب لأندية ليون ونيس ورين والآن مارسيليا.

وشارك جويري 20 مباراة مع رين مسجلا 3 أهداف وصنع هدفين آخرين، بواقع 1127 دقيقة.

وإجمالا، لعب جويري 103 مباراة مع رين وتمكن من تسجيل 31 هدفا وصناعة 12 آخرين.

ومثل جويري منتخب الجزائر في 6 مباريات وسجل هدفا.

وتواجد جويري مع فرنسا في الفئات العمرية المختلفة، إلا أنه اختار في النهاية تمثيل الجزائر.