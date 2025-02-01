مدرب سلة الزمالك يعلن استقالته عبر في الجول

أعلن وائل بدر المدير الفني لفريق الزمالك لكرة السلة استقالته من منصبه.

وقال بدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "اعتذرت عن عدم الاستمرار مع الزمالك لأسباب لا أريد أن أعلنها".

واختتم "أتمنى التوفيق للفريق في المرحلة القادمة".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب دوري السوبر لكرة السلة برصيد 9 نقاط رفقة الاتحاد السكندري.

ويتصدر الأهلي دوري السوبر في الوقت الحالي برصيد 10 نقاط.

وفاز الأهلي على الزمالك في دوري السوبر لكرة السلة بنتيجة 73-72.

وتوقف الدوري في الوقت الحالي بسبب تجمع منتخب مصر استعدادا لخوض منافسات تصفيات بطولة أمم إفريقيا.

وجاءت قائمة الفراعنة كالتالي:

أنس أسامة - إيهاب أمين - عمرو زهران - بيبو زهران - مؤمن خيري - مصطفى كيجو - عمر عرابي - أحمد عادل - يوسف رفعت - ياسين شيخو - مهاب ياسر - يوسف شوشة - يوسف شحاتة - محمد طه - عمر الشيخ - خالد عبد الناصر - على أحمد - باسم الليثي - أحمد خلف - محمد أشرف