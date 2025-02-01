مدرب سلة الزمالك يعلن استقالته عبر في الجول

السبت، 01 فبراير 2025 - 00:12

كتب : هاني العوضي

وائل بدر مدرب سلة الزمالك

أعلن وائل بدر المدير الفني لفريق الزمالك لكرة السلة استقالته من منصبه.

وقال بدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "اعتذرت عن عدم الاستمرار مع الزمالك لأسباب لا أريد أن أعلنها".

واختتم "أتمنى التوفيق للفريق في المرحلة القادمة".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب دوري السوبر لكرة السلة برصيد 9 نقاط رفقة الاتحاد السكندري.

ويتصدر الأهلي دوري السوبر في الوقت الحالي برصيد 10 نقاط.

وفاز الأهلي على الزمالك في دوري السوبر لكرة السلة بنتيجة 73-72.

وتوقف الدوري في الوقت الحالي بسبب تجمع منتخب مصر استعدادا لخوض منافسات تصفيات بطولة أمم إفريقيا.

وجاءت قائمة الفراعنة كالتالي:

أنس أسامة - إيهاب أمين - عمرو زهران - بيبو زهران - مؤمن خيري - مصطفى كيجو - عمر عرابي - أحمد عادل - يوسف رفعت - ياسين شيخو - مهاب ياسر - يوسف شوشة - يوسف شحاتة - محمد طه - عمر الشيخ - خالد عبد الناصر - على أحمد - باسم الليثي - أحمد خلف - محمد أشرف

وائل بدر الزمالك كرة سلة كرة سلة الزمالك
نرشح لكم
كرة سلة - الاتحاد السكندري يفسخ عقد الأمريكى ويليام شيرى كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن مد القيد ليوم واحد كرة سلة - الكرداني يكشف عن قائمة منتخب مصر لتصفيات أمم إفريقيا كرة سلة - بثلاثية مثيرة.. الأهلي ينتصر على الزمالك ويتصدر دوري السوبر كرة سلة - الأهلي يعلن غياب الجندي لمدة تقترب من شهرين بسبب إصابة في الكتف كرة سلة - ثالث التجديدات.. الاتحاد يجدد تعاقد شوشة كرة سلة - أنس أسامة مستمر مع الاتحاد السكندري كرة سلة - الاتحاد يكشف تطوير نظام المسابقات بعد غياب لعودة أندية الصعيد والدلتا
أخر الأخبار
طارق السيد: تعاقد الأهلي مع بنشرقي هزة للزمالك.. ولا أحد كان يعلم بتفاوضنا مع المعز ساعة | الدوري المصري
رومانو: موراتا إلى جالاتاسراي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مارسيليا يضم الجزائري أمين جويري 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سلة الزمالك يعلن استقالته عبر في الجول 2 ساعة | كرة سلة
مودرن سبورت يعلن ضم وليد علي فرج ويكشف مدة العقد 2 ساعة | الدوري المصري
"الصاروخ البرازيلي".. الأهلي جدة يتعاقد مع جالينو 2 ساعة | سعودي في الجول
يورتشيتش يكشف سر عصبيته الزائدة.. وإشادة بـ شريف إكرامي 2 ساعة | الدوري المصري
بعد ارتباط اسمه بـ الزمالك.. الوداد يضم محمد الجديدي 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 2 بطولة العالم لليد – موعد ومنافس مصر في ربع النهائي.. والقناة الناقلة 3 جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف 4 خبر في الجول - خطوة تقرب بنشرقي من الأهلي.. وتفاصيل راتبه