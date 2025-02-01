مودرن سبورت يعلن ضم وليد علي فرج ويكشف مدة العقد

السبت، 01 فبراير 2025 - 00:06

كتب : FilGoal

وليد علي فرج - مودرن سبورت

أعلن نادي مودرن سبورت عن إتمام التعاقد مع وليد علي فرج لاعب وسط فريق فاركو.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لمدة أربعة مواسم ونصف في حضور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، وهيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي.

وكتب فاركو عبر صفحته الرسمية: "جرعة جديدة في سوق الانتقالات من فخر الإسكندرية تتجه إلى القاهرة. شكرًا وليد علي".

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وأتم نادي مودرن سبورت اتفاقه مع فاركو لضم وليد علي فرج حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق.

صاحب الـ 23 عاما يشغل مركز الجناح وخاض الموسم الجاري 7 مباريات بقميص فاركو.

وسجل وليد هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة قادت فاركو للفوز على بتروجت في الجولة 4.

إجمالا ارتدى قميص فاركو في 62 مباراة سجل 6 وصنع 3 في جميع المسابقات.

وتعاقد مودرن سبورت في يناير الجاري مع معتز زدام من الترجي وعلي فوزي وأحمد يوسف من إنبي وحسام حسن من سموحة ومحمد هلال من البنك الأهلي.

ويحتل مودرن سبورت المركز السابع شعر –قبل الأخير- برصيد 7 نقاط، فيما يحتل فاركو المركز الـ 13 برصيد 12 نقطة.

من هو وليد علي فرج؟

ارتبط اسمه بالانتقال للأهلي من قبل وكذلك المصري، وتم وصفه من قبل بأنه "نسخة من وليد سليمان".

انضم من قبل لمنتخب مصر الأولمبي تحت قيادة ميكالي.

وليد علي فرج مودرن سبورت فاركو الدوري المصري
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