"الصاروخ البرازيلي".. الأهلي جدة يتعاقد مع جالينو

السبت، 01 فبراير 2025 - 00:00

كتب : FilGoal

ويندرسون جالينو

أعلن نادي أهلي جدة تعاقده مع جالينو لاعب بورتو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسبما أوضح حساب النادي على موقع X فإن الصاروخ البرازيلي كما أطلق عليه الأهلي يمتد عقده 3 أعوام ونصف.

ووفقا للتقارير الإخبارية فإن الصفقة تمت مقابل 50 مليون يورو.

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وكان اتحاد قريبا من ضم جالينو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية واتفق بالفعل على كل بنود التعاقد مع بورتو، إلا أن النادي تراجع عن إتمام التعاقد.

جاء ذلك إثر إتمامه للاتفاق مع ستيفن بيرخفاين لاعب أياكس الهولندي.

وأشارت التقارير وقتها إلى أن صفقة بيرخفاين كلفته 25 مليون يورو، بينما كان جالينو سينضم مقابل 50 مليون يورو.

ولعب جالينو في بورتو 153 في جميع البطولات مسجلا 45 هدفا وصنع 24 آخرين.

وكان بورتو قد ضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في يناير 2022 مقابل 9 ملايين يورو.

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