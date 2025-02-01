"الصاروخ البرازيلي".. الأهلي جدة يتعاقد مع جالينو

أعلن نادي أهلي جدة تعاقده مع جالينو لاعب بورتو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسبما أوضح حساب النادي على موقع X فإن الصاروخ البرازيلي كما أطلق عليه الأهلي يمتد عقده 3 أعوام ونصف.

ووفقا للتقارير الإخبارية فإن الصفقة تمت مقابل 50 مليون يورو.

The Brazilian Rocket is in the fortress of trophies 💚🚀#WelcomeGaleno pic.twitter.com/sgBOwS9cTF — Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) January 31, 2025

وكان اتحاد قريبا من ضم جالينو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية واتفق بالفعل على كل بنود التعاقد مع بورتو، إلا أن النادي تراجع عن إتمام التعاقد.

جاء ذلك إثر إتمامه للاتفاق مع ستيفن بيرخفاين لاعب أياكس الهولندي.

وأشارت التقارير وقتها إلى أن صفقة بيرخفاين كلفته 25 مليون يورو، بينما كان جالينو سينضم مقابل 50 مليون يورو.

ولعب جالينو في بورتو 153 في جميع البطولات مسجلا 45 هدفا وصنع 24 آخرين.

وكان بورتو قد ضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في يناير 2022 مقابل 9 ملايين يورو.