يورتشيتش يكشف سر عصبيته الزائدة.. وإشادة بـ شريف إكرامي

الجمعة، 31 يناير 2025 - 23:56

كتب : بسام أبو بكر

كرونوسلاف يورتشيتش

أوضح كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز سبب عصبيته الزائدة خلال لقاء الزمالك.

وانتصر بيراميدز على الزمالك بنتيجة 3-0 في قمة الجولة 11 من الدوري المصري.

وقال الكرواتي في المؤتمر الصحفي: "نستحق الفوز بسبب ما أظهرناه في الشوط الثاني وكذلك أهدرنا فرص أخرى".

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وأضاف "أود الحديث عن شريف إكرامي الذي تألق وأثبت قوته وتميزه رغم غيابه عن المشاركة نهائيا في الفترة الأخيرة".

وأكمل "سبب عصبيتي هو عدم وجود جماهير في المدرجات فأحاول إشعال حماس اللاعبين طيلة الوقت، اليوم حضر 10 آلاف مشجع للزمالك، وأظهر هذه الروح خلال المباريات أمام الفرق التي تمتلك جمهورا كبيرا".

وأردف "المباراة القادمة ضد سموحة ستكون أمام مدرجات فارغة عكس لقاء اليوم".

وأتم "قرار رحيل إبراهيم عادل يخص إدارة النادي، ولا بد أن يرحل بمقابل مادي كبير يستحقه".

سجل ثلاثية الفريق فيستون ماييلي ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل.

هذه كانت المباراة رقم 20 بين الفريقين، وهذا هو الانتصار الثاني لبيراميدز في تاريخه على الزمالك، والأول منذ أبريل 2019 حين فاز 1-0 في الدوري.

وهو أيضا أكبر انتصار لبيراميدز على الزمالك، الذي فاز بـ 9 مواجهات سابقة مقابل 9 تعادلات.

وبذلك يكسر بيراميدز حالة التعادل المستمر مع الزمالك بعد 6 مباريات متتالية (منهم 3 حسموا بركلات الترجيح في كأس مصر والسوبر).

الزمالك كان يمكنه الانقضاض على الصدارة إن فاز بمباراة اليوم، ولكن تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الأهلي الثاني الذي يلعب يوم الأحد 2 فبراير ضد مودرن سبورت في نفس الجولة.

أما بيراميدز فواصل انفراده بالصدارة برصيد 24 نقطة، من فوزه السابع هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات وهزيمة وحيدة.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الزمالك في الجولة الـ 12 يوم 7 فبراير، بينما يخرج بيراميدز لملاقاة سموحة في نفس اليوم.

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