صراع الصدارة.. الهلال يكتسح الأخدود برباعية

اكتسح الهلال منافسه الأخدود بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل أهداف الهلال كايو سيزار وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وماركوس ليوناردو (2).

وتدارك الهلال الهزيمة في المباراة الماضية ضد القادسية بهدفين مقابل هدف.

بينما تلقى الأخدود الهزيمة الثانية على التوالي.

ويشتد صراع صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بين الهلال والاتحاد.

إذ بهذا الفوز وصل الهلال للنقطة 46 في الصدارة.

وينتظر الاتحاد الذي سيلاقي خصمه الخلود في الجولة ذاتها.

بينما على الجانب الآخر تجمد رصيد الأخدود عند النقطة 15 في المركز 14.

وافتتح كايو سيزار النتيجة من صناعة متعب الحربي مبكرا في الدقيقة الرابعة.

وضاعف ميلينكوفيتش سافيتش النتيجة في الدقيقة 43.

وأحرز ليوناردو الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأنهى ليوناردو أهداف الهلال في الدقيقة 55.

video:1